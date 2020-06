OPINION: El voto dominicano en el exterior afectado

Esta conquista, del voto de los dominicanos y dominicanas en el exterior, ha sido el producto de grandes esfuerzos y luchas libradas por toda la diáspora en cada uno de los países donde hacen vida, unida a los sectores de todas la clase política dominicana, que entendieron nuestros reclamos y desde entonces nos han apoyado en este caminar hacia el logro de nuestro objetivo.

La crisis política del 94 fue la partera que trajo consigo la reivindicación, del voto dominicanos en exterior.

Esto fue así, ya que el impase creado en esta crisis política, entre los sectores de la oposición liderado por el PRD, PLD entre otros, forzaron al Partido Reformista acusado de fraude, a que se hiciera una reforma constitucional, donde Peña Gómez propuso el voto de los dominicanos en el exterior.

Este proyecto pasó a ser aprobado en el gobierno de Hipólito mejía y no fue sino en el segundo gobierno de Leonel Fernández en el 2004, donde votaron por primera vez los dominicanos en el exterior, inclinándose mayoritariamente por el PLD.

Desde antes de estos acontecimientos, ya la clase política dominicana venia reconociendo el rol y el valor de la diáspora como contribuyente al desarrollo económico sostenido y la estabilidad macroeconómica de la nación.

En la actualidad los dominicanos y dominicana en el exterior envían de remesas a nuestro país, la suma de más de cinco mil millones de dólares anuales, equivalente a un 12% del PIB, un aporte considerable, significativo. Que contribuye al bienestar y la paz social en nuestro país.

En síntesis, dicho esto de manera histórica evolutiva, de lo que ha sido el voto en el exterior, pasamos a analizar su situación en la actualidad, afectada por los efectos colaterales del coronavirus.

Hemos visto en estos días, en Canadá y en algunos otros países, militantes del PRM y la oposición sin conocimiento de causa y de manera politiquera, hacer piquetes y manifestaciones frente a los consulados exigiendo que quieren votar y que tienen derechos al voto y acusando al PLD y el gobierno de que las elecciones no se realicen en el exterior.

Los entendemos sus reclamos, todos queremos poder votar y es nuestro derecho, ahora bien los dirigentes de esos partidos deben comprender la dinámica de las relaciones internacionales entre los países, establecida en la convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomática y relaciones consulares de 1963, para entender la posición de esos países del exterior.

Esos dirigentes del PRM y la oposición pecan de ignorancia, o quieren politizar el tema de la imposibilidad del voto del dominicano en el exterior, en algunos países entre ellos en Canadá.

Los consulados y las embajadas nuestras, con derecho de inmunidad en los países receptores donde tenemos presencia, son extensiones de nuestro territorio, por lo cual las elecciones del exterior se realizan en sus locales. Cuando resultan pequeños, esa inmunidad con permiso del Estado receptor se amplían hacia otros locales a los mismo fines.

¿Cuáles leyes y normas priman en caso de problemas o crisis que puedan surgir entre el país receptor y el emisor, Las leyes del país receptor en ese caso, están por encima de los países que envían.

Es por lo que aquí en Canadá no se podrá votar, porque así lo determino su gobierno, sus autoridades de no autorizar votaciones en su territorio, para impedir el contagio masivo de sus ciudadanos e residentes y no por la voluntad del gobierno, ni el estado dominicano.

En conclusión, después de los expuesto más arriba, abrimos varias, interrogantes. ­­­¿Dónde están la razones de esas protestas del PRM y la oposición, que parecen más por la ignorancia sobre este asunto y ganas de politizar y protestar?

La pandemia es global y cada país toma sus decisiones y la mejor manera de enfrentarla, sin tener que pedir permiso a ningún otro país.

¿Qué culpa tiene el gobierno de Danilo Medina?, ¿Qué culpa tiene el PLD?, ¿Qué culpa tienen los consulados y embajadas?, ¿Qué culpa tiene la JCE?, ¿Qué culpa?, acaso Republica Dominicana manda en las decisiones que tienen que tomar otros países.

¿Qué culpa? de que algunos países receptores no hayan autorizado elecciones dominicanas en su territorio por el contagio del coronavirus?

Cada país tiene autodeterminación de hacer y dirigir su país como ellos lo crean más convenientes. Si Canadá y los otros países decidieron que no van a permitir que se vote en su territorio por el contagio masivo que eso puede acarrearle, es su decisión soberana y hay que respetársela.