Oposición pide destitución de todos los que están al frente del sistema eléctrico

Ante los dos blackout que en unos tres meses han afectado la cotidianidad de los dominicanos, desde el primer poder del Estado le exigen al presidente Luis Abinader determinar las consecuencias y establecer responsabilidades.

La oposición va más lejos y pide la destitución de todos los que están al frente del sistema eléctrico, al afirmar se han quemado en sus funciones.

En poco más de 100 días el país ha vivido las consecuencias de fallas técnicas del sistema energético que no solo han dejado a oscuras la nación, sino que han paralizado la producción económica, afectando servicios esenciales como salud, educación y transporte público.

Ante el nuevo apagón general, la oposición en el Congreso, que cuestiona los préstamos tomados para ese sector, exige la destitución de todos los funcionarios del área, al considerar inaceptable que en menos de tres meses el país haya vuelto a quedar a oscuras.

En el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) resaltan que hubo una respuesta rápida y aseguran que el presidente Abinader tomará medidas tras las investigaciones correspondientes. Aunque reconocen que, si se determinan fallas o negligencias, debe haber consecuencias.

Se recuerda que el 11 de noviembre de 2025 otro apagón impactó los servicios esenciales y las investigaciones determinaron que fue producto de un error humano.

Los legisladores coinciden en que deben adoptarse correctivos urgentes para evitar que el país vuelva a enfrentar otra crisis eléctrica de esa magnitud.

