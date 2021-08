Organizaciones con valoraciones positivas y reservas ante designación de directora de Partidos

Entre valoraciones positivas y reservas se expresaron delegados de partidos, sobre la designación de la nueva directora de partidos políticos de la Junta Central Electoral (JCE), Lenis Rosángela García Guzmán.

La funcionaria tomó posesión este lunes, tras ser nombrada en el cargo en sustitución del fallecido doctor Guarino Cruz.

García Guzmán es egresada de la carrera de derecho de la Universidad Apec (2000-2004) y posee estudios de maestría en Gobierno y Administración Pública, en la Universidad de Complutense de Madrid (UCM) en 2012-2014; maestría en Ciencias Políticas, en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) en 2012-2014 y maestría en derecho de los Negocios Corporativos, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-CTSA) en 2006-2008, entre otros estudios especializados.

La nueva directora prestó servicios como abogada en la Junta de Aviación Civil; en el 2016 conducía un programa de televisión y se ha desempeñado como catedrática.

Además participó en el proceso pasado de aspirantes a miembros de la JCE; el 29 de enero de 2021 fue reconocida como joven destacada por la sala capitular del Distrito Nacional.

Orlando Jorge Mera, delegado político del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), valoró la designación de García Guzmán, a quien calificó como una destacada profesional del derecho, con experiencia electoral.

“Estoy seguro (que) hará eficiente trabajo, sobre todo en la regulación y fiscalización de los partidos políticos”, manifestó.

En iguales terminó se expresó Danilo Díaz, suplente a delegado ante la JCE por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien saludó la designación de la nueva funcionaria electoral.

“Nuestro partido saluda la designación de la prestigiosa periodista y profesional del derecho, con esta designación se fortalece la necesaria equidad de género en las designaciones de los puestos públicos”, afirmó.

Sin embargo, Leonardo Suero, delegado político del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), consideró que si bien la Ley Electoral no obliga a la JCE a consultar a los partidos, por prudencia debió presentar la hoja de vida de la designada directora.

Dijo tener sus dudas de que los partidos la conozcan, pues no se sabe su prontuario ni de dónde viene.

“Yo no la conozco, nunca la había oído mencionar, no se sabe su pedigrí, que es lo que a uno le interesa, ojalá que no sea una miembra activa de la sociedad que en vez de contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de la buena relación con los partidos venga a crear inconvenientes”, enfatizó, al tiempo de recalcar que es una desconocida.

García Guzmán fue posesionada en el cargo por el secretario general de la JCE, Sonne Beltré, en un breve acto que contó con la participación de los subdirectores de Partidos Políticos, María Ordaliza Núñez y Rufino Peralta.

Fuente: DL