Orgasmo expandido ¿qué es? ¿cómo conseguirlo?

¿Alguna vez has tenido un orgasmo mucho más intenso de lo normal? ¿Su duración también era diferente? A esto se le conoce como orgasmo expandido, una experiencia de clímax mucho más placentera que nos permite disfrutar del placer en su grado máximo.

Si hemos experimentado este tipo de orgasmo alguna vez, tal vez nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para tenerlos de manera más frecuente. A lo largo de este artículo daremos respuesta a estas cuestiones. Además abordaremos de forma más profunda lo que es el orgasmo expandido.

¿Qué es un orgasmo?

Un orgasmo es una sensación de intenso placer que según el artículo Orgasmo y su impacto en la calidad de vida: “es un fenómeno neurofisiológico que produce contracción de la musculatura bulbo-cavernosa y que habitualmente coincide con la eyaculación”.

Lo que no nos señala esta definición es que el orgasmo puede ser de muchos tipos e intensidades. Por ejemplo, un hombre puede llegar al clímax sin eyacular (eyaculación retrógrada) o una mujer sí puede eyacular (squirting). También, podemos sentir orgasmos mucho más placenteros que otros.

En cuanto al grado de placer, aquí entra el orgasmo expandido, que nada tiene que ver con que una persona sea multiorgásmica. En este caso, el orgasmo dobla su intensidad llevando a la persona a su éxtasis más extremo.

Este término fue acuñado por Patricia Taylor en sus investigaciones, y que describe cómo durante esta experiencia se deja llevar durante unos segundos o, incluso, minutos para finalizar con una sensación de relajación y gran satisfacción. Una experiencia de orgasmo bastante alejada de uno “regular”.

Orgasmo expandido y el tantra

Algo que dejó claro Patricia Taylor en sus investigaciones es que, el orgasmo expandido podrían experimentarlo tanto hombres como mujeres por igual. Esto es importante, ya que se considera que las mujeres sienten más placer que los hombres al llegar al clímax.

Este concepto de orgasmo expandido tuvo una asociación muy particular con el tantra. Esto es debido a que en el tantra uno no se centra en el clímax sino en las experiencias sensoriales y sensuales. Por ejemplo, las caricias, el roce de con la piel, la humedad de los besos… Todo de lo que no solemos ser conscientes.

Esta consciencia que expande nuestros sentidos permite disfrutar aún más de la experiencia sexual. Sin prisas, disfrutando de aquello en lo que no solemos fijarnos, percibiendo los olores y teniendo una relación sexual muy diferente, pero extremadamente placentera.

¿El resultado? Un orgasmo expandido que produce contracciones no solo en los genitales, sino por todo el cuerpo. Por ende, el control no tiene cabida.

¿Cómo tener un orgasmo expandido?

Ahora que ya sabemos lo que es un orgasmo expandido quizás queramos saber cómo conseguir experimentarlo o volver a disfrutarlo de manera mucho más frecuente. Para ello, es necesario poner en práctica algunos hábitos que nos permitirán conseguirlo:

Ejercicios Kegel: consiste en ejercitar los músculos del suelo pélvico contrayendo y relajando. Existen aplicaciones, así como consejos que puestos en práctica solo 5 minutos al día nos permitirán disfrutar de orgasmos mucho más placenteros.

Masturbación: nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, explorarlo para conocer aquello que nos gusta, con qué intensidad y dónde tocarnos. Esto nos proporcionará una mayor confianza al estar con otra persona para poder llegar al máximo placer con ella.

Centrarse en el momento: si al practicar sexo estamos pensando en otras cosas o nos sentimos inseguros sobre nuestro cuerpo, será imposible conseguir un orgasmo expandido. Estar en el aquí y ahora será fundamental para tener una experiencia de lo más placentera.

¿Eres capaz de distinguir los tipos de orgasmo que experimentas? ¿Has sabido identificar si alguna vez si has tenido un orgasmo expandido? Te animamos a que conozcas tu cuerpo. A que resuelvas aquellas inseguridades que pueden limitarte en el momento de tocarte o en lo mucho que te limitas en el disfrute cuando estás con otra persona.

Probar y experimentar no solo nos llevará a tener orgasmos expandidos, sino multiorgasmos, squirtings, etc. También, nos permitirá descubrir otras formas de disfrutar y de obtener placer. ¿A qué estás esperando para experimentar el clímax en su grado máximo?

