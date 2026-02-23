Otra vez reportan apagón masivo en el Metro de Santo Domingo

Varias estaciones del Metro de Santo Domingo han perdido parcialmente la energía eléctrica debido a un apagón que afecta al país desde aproximadamente las 11:00 de la mañana, según reportes de usuarios y autoridades del sector eléctrico. Sin embargo, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) Jhael Isa Tavárez, aseguró su funcionamiento normal.

Ante el temor de un colapso total del sistema, decenas de pasajeros han evacuado espontáneamente las instalaciones. Además, como medida de seguridad, el servicio del Teleférico de Santo Domingo ha sido suspendido temporalmente hasta nuevo aviso.

El incidente está vinculado a una falla en el suministro eléctrico nacional que ha afectado diversos sectores desde tempranas horas. Las autoridades trabajan para estabilizar el sistema y garantizar la seguridad de los pasajeros, mientras se recomienda a la ciudadanía buscar rutas alternativas de transporte.

Fuente: NT