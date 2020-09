Ozuna: “La música no influye en ningún niño, no influye a nadie a hacer algo malo ni trae un arma”

Santo Domingo, RD

Ozuna es uno de los artistas más famosos de los últimos tiempos y reconocido a nivel mundial. Sin embargo, lo que a muchos les ha costado décadas de trabajo, “el negrito ojos claros” lo ha logrado en cinco años y esto según él, se debe entre muchas otras cosas a que cuida su marca y sus canciones, haciendo música con letras limpias.

Ante la pregunta de qué lo hace diferente a los demás y a qué se debe su crecimiento musical, el artista respondió que la música con sentido, porque tiene que tener algo especial que llegue al corazón “tiene que cuidar las letras, tenemos que cuidar jóvenes, mujeres, tenemos que cuidar muchas cosas en cuanto a la marca”, dijo en una entrevista con Santiago Matías en “Alofoke sin Censura”.

El artista puertorriqueño de origen dominicano explicó que su nombre lo toma como una marca y quiere que en años posteriores sus hijos escuchen sus canciones y se sientan orgullosos.

“Cuido lo que es la letra porque eso se va a quedar para siempre y quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos escuchen las letras y digan ‘¡wao, que letras más duras!’, explicó Ozuna. También sus deseos son que dentro de 10 o 15 años sus letras puedan renovarse, así como ha pasado con algunas canciones del pasado que vuelven a lanzarse.

A pesar de que se preocupa por cuidar sus letras y a propósito del debate que se ha suscitado en las redes sociales sobre el grado de sexualidad y violencia que tiene impregnada la música urbana, específicamente en República Dominicana, el intérprete de “Caramelo” opina que hay una nueva generación que decidió dejar la calle y hacer música no importa cómo y eso es algo positivo.

“La música no influye en ningún niño, la música no influye a nadie a hacer algo malo, viceversa influye a que tú hagas lo bueno, a que tú disfrutes… La música no trae un arma, la música no trae drogas. Cuando nosotros vamos al estudio y la hacemos, no la hacemos con droga ni entregamos la música con droga, ni con pistola, ni con nada de eso. Eso es lo malo, eso es que tienen que ponerse a atacar en vez de ponerse a atacar un dembow”, apuntó el multipremiado artista refiriéndose a la discusión de las redes sociales sobre este tema.

El artista poseedor de cuatro récords Guinness, dijo que deben de atacar a la delincuencia y no a un dembow “porque por más que lo traten de frenar con una ley, está República Dominicana, pero existe el mundo”.

Ozuna está consciente que hay una “fiebre” que es querer hacer música urbana, pero contrario a los que muchos piensan a los exponentes del género lo siguen muchos jóvenes estudiantes y deportistas.

Dijo que aunque respeta la opinión de cada persona, piensa que no se debe “bloquear” a un joven que sueñe con ser artista.

En la entrevista de casi una hora de duración, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila, habló sobre sus inicios en la música y todo el proceso de cómo ha llegado a obtener fama mundial.

El cantante se definió como un soñador, con hambre de crecer siempre y aunque hoy en día tiene mucho más de lo que pensó, dijo que no va a parar de trabajar porque su sueño siempre fue hacer música, el dinero lo deja en segundo plano en su vida.

Y pese a que no todo ha sido color de rosas y ha tenido etapas difíciles en su vida, una de ellas en la que intentó quitarse la vida tras los señalamientos de la justicia, no lo hizo porque es un fiel creyente en Dios y su familia siempre lo ha apoyado en todo.

El artista, quien está promocionando su disco “ENOC”, dijo que su primer éxito, “Si tu marido no te quiere”, lo hizo especialmente para República Dominicana “por eso tiene la jerga dominicana”. También fue el día que nació su nombre artístico ya que anteriormente se promocionaba con “JCO”.

Sobre su esposa, la definió como la base fundamental de su vida, la que siempre ha estado con él desde los inicios y la única que le dice “no” cuando todos los demás le dicen “sí”.

El artista expresó que ora todos los días y tiene una conversación directa con Dios, que cuando no lo hace siente un “vacío”.

Colecciones

“El Negrito ojos claros”, quien desde los 14 años trabajó en una relojería, dijo que una sus particularidades es que le gusta colecciona, carros, música y relojes, de esto último tiene unas 33 piezas valoradas en una fortuna.

Su primer reloj que obtuvo fue un Rolex de 30 mil dólares. Emocionado dijo que cuando lo compró lo usaba todos los días y hasta dormía con él.

El Álbum

Su disco “ENOC” es una mezcla del perreo de antes y romance. Incluye canciones con Arcángel, Wisin, Cosculluela, Myke Tower y con Camilo, el tema con este último, salió hoy jueves y se llama “Despeinada”, el artista admitió que es su favorita del álbum.

LD