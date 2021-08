Pablo Román llama al Alcalde de Santo Domingo Este y al PLD a pasar de las acusaciones a las soluciones

Pablo Román dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en Santo Domingo Este hizo un llamado al Alcalde Manuel Jiménez y a la dirección del PLD en esta demarcación a dejar de lado las acusaciones y contraacusaciones y buscar soluciones por el bienestar del municipio.

El dirigente reformista dijo que para que Santo Domingo Este pueda salir del bache en el que se encuentra con relación al gravísimo problema de la basura, necesita prudencia, tacto y unidad de parte de sus autoridades municipales.

En un momento tan crítico para nuestro municipio, en medio de una crisis de salubridad ya que a un lado tenemos la pandemia del coronavirus y en otro orden la gran acumulación de la basura, fruto del mal desempeño de la gestión en materia de recogida desechos sólidos, lo que manda la razón es que en nuestro ayuntamiento prime un ambiente de trabajo unificado, para que el Alcalde y la oposición lleven a cabo una agenda de soluciones tangibles, en beneficio de la ciudad que gobiernan.

Román señalo que tanto el Alcalde como la oposición en el Concejo de Regidores, no pueden apartar la vista de los problemas que les compete resolver en Santo Domingo Este, perdiendo el tiempo en diatribas que no llevaran su gestión a ninguna otra parte que no sea directo al fracaso.

Desde el PRSC apostamos a la gobernabilidad en la Alcaldía de Santo Domingo Este, no creemos en la radicalización ni en polos, porque es momento de gobernanza efectiva, que construya puentes hacia el progreso de un municipio que sigue aquejado de los mismos males, desde su fundación.

Hacemos un llamado a la concordia, el entendimiento y las buenas practicas municipales, para que nuestras autoridades municipales, coloquen a Santo Domingo Este por encima de sus diferencias políticas.

Pablo Román, hablando en nombre del PRSC en Santo Domingo Este, expresó lo siguiente: La basura, los calles llenas de hoyos, la falta de iluminación, el drenaje inservible y muchos otros problemas, que los munícipes estamos sufriendo, no se van a resolver por un enfrentamiento político o legal entre ustedes, trabajen unidos para lo que fueron elegidos.

