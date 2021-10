Pachá dice Santiago Matías es el Freddy Beras Goico de este tiempo y será presidente de RD

Santo Domingo. En declaraciones para Las Exclusivas de José Peguero, Frederick Martínez, se atrevió a asegurar que Santiago Matías, es el Freddy Beras Goico de este tiempo, indicando que su jefe será presidente de la República Dominicana.

«Ese muchacho es muy valioso, ese muchacho viene de Capotillo, el protagonista de este tiempo se llama Santiago Matías Alofoke » manifestó el comunicador.

Luego continuó diciendo «Santiago Matías es el Freddy Beras Goico de este tiempo… y va a ser presidente de este país» sin argumentar los motivos por los que le coloca al lado de una de las figuras más grandes de los medios de comunicación en la República Dominicana.

Al hablar del sometimiento a la justicia por el caso de Juan Encarnación, el animador dijo que tomará acciones legales en contra del abogado Cándido Simón por haber afirmado que tomó dinero para difamar a la ex esposa del pelotero.

Para defender su honor El Pachá contrató al jurista Tomás Castro.

Martínez sostiene que nunca mencionó en sus espacios televisivos el nombre de la madre de la menor, quien guarda prisión en Najayo acusado de agresión sexual contra una hija menor de 11 años de edad.

«Lo primero es que yo no conozco a esa persona ni la madre de la niña yo sería incapaz de mencionar el nombre de esa niña primero no las conozco ni sé el nombre el segundo simplemente yo no tengo el que te entierro, y yo lo único que estoy defendiendo al amigo a la honestidad de Juan Encarnación porque lo considero una persona muy noble que sería incapaz de hacer lo que se le está acusando»

Luego continuó diciendo «yo sí pedí un test psicológico para la madre porque sería interesante conocer las 2 partes pero al final ahí todo el mundo está afectado entonces me dolió mucho ver al hermano Cándido da mucha pena con profesional de su índole se vio en la necesidad de recurrir a la mentira»

Fuente: En Segundos