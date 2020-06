Pacientes de coronavirus son atendidos en parqueo de hospital de Pedro Brand

El hospital Rodolfo de la Cruz Lora, ubicado en Pedro Brand atiende a los pacientes afectados con COVID-19 en el área del parqueo, haciendo una tarea imposible para los médicos poder brindar atenciones de calidad, así lo denunció Yocasta Lara, presidenta del Colegio Médico en el Distrito Nacional.

La doctora Lara colgó un video en su cuenta de Twitter donde expresa que no hay medicamentos como, vitamina c, azitromicina y otros de alto costo que son indispensables a la hora de tratar a los enfermos con coronavirus, lo que muestra la precariedad del sistema de salud dominicano.

“No hay condiciones para los médicos trabajar, solo hay un médico en emergencia y un médico general para el área de triaje”.

La dirigente gremial pidió la intervención urgente este hospital por parte del Servicio Nacional de Salud y el ministro de Salud Pública, ya que los médicos no se encuentran en condiciones de recibir pacientes en estas condiciones.

En otro video, colgado en la misma red social, Yocasta Lara muestra en área donde son tratados los pacientes. “Esta es el área de triaje, donde la doctora no tiene ningunas condiciones para trabajar, no es posible que en un parqueo y con esas indumentarias puestas una persona pueda rendir, esto es indignante, somos personas educadas para dar un buen servicio, con este calor que buen servicio de puede brindar, 24 en un parqueo, somos gente no somos perros”.

Listin Diario