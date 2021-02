Padre del joven que agentes de la Policía mataron en Santiago afirma que su hijo fue confundido con otro

El padre del joven de 20 años de edad al que agentes de la Policía supuestamente “ejecutaron” en el barrio El Semillero Uno de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, aseguró que los policías confundieron a su hijo con otra persona y que ahora quieren justificar su muerte.

Nelson Rafael Inoa dijo que la muerte de su hijo Nelson Luis Inoa Martínez, quien dice fue “ejecutado” por los agentes, pese a que no se encontraba armado, “fue un abuso” y que la institución quiere ahora justificarlo, atribuyéndole los crímenes del otro hombre, con el que fue confundido.

Aunque los residentes en el barrio niegan que se haya producido un enfrentamiento a tiros, la Policía asegura que, “al notar la presencia de sus agentes, le realizaron varios disparos, por lo que se vieron precisados a repeler la agresión”.

El progenitor dice que, si su hijo hubiera sido ladrón, no lo podían soltar luego de que el pasado viernes fuera detenido por redadas.

“Uno lo que quiere es que se haga justicia, que el general venga y hable con nosotros, para que después no haya más muertes, que trate que se haga justicia, que las cosas no son como quieren ponerla”, declaró.

“Si habría sido atracador, la comunidad no sale, aquí nadie sale por un ladrón”, dijo el progenitor, quien niega que en poder de su hijo encontraran un motor que le habían arrebatado a un hombre.

Mujer agredida se recupera

Fue dada de alta, tras una sutura de cinco puntos en la cabeza, la mujer en estado de embarazo a la que un agente de la Policía golpeó con un arma de fuego luego de que, junto a un grupo de personas, irrumpiera en el destacamento de la institución en Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste, a protestar contra la agresión a una adolescente embarazada y el asesinato de Nelson Luis.

La turba, que penetró al cuartel de la Policía luego de que agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía, mataran al joven de 20 años, será sometida a la Justicia, advirtió hoy el general de la Policía, Eduardo Alberto Then, director del Comando Regional Cibao Central de la Policía.

Then dijo que intentan identificar para someter a la justicia a los transgresores que asaltaron el cuartel policial, lo que considera como una afrenta ciudadana contra la autoridad.

La mujer agredida es Luz Altagracia Inoa, de 23 años, quien ya se querelló en contra del agente de la Policía.

“Si ellas estaban haciendo algo mal, tenían que meterla presas, no tenían por qué darle porque a una mujer no se le pone la mano y no se le da en la forma en que ese la golpea”, dijo Sujeidy Reinoso Blanco, una pariente de la mujer que le pide a la Unidad de Violencia de Género poner atención al caso.

En contra de los ciudadanos ya fueron solicitadas las órdenes de arresto, informó la Policía.

La Policía detalló que el joven Nelson Luis era perseguido por varios delitos y que había más de 10 denuncias en su contra.

El asesinato desató la ira de la comunidad, que asegura que la víctima no estaba armada.

En medio del incidente, la Policía golpeó y empujó a la hermana del occiso, una adolescente de 14 años que se encuentra en estado de embarazo.

GPS llevó agentes al occiso

La Policía asegura en su informe de este jueves, que el occiso, junto a Javier Espinal Rodríguez alias “el Cura”, a quien persigue mediante las órdenes judiciales 306-2020 y 00172-2021, despojaron a un ciudadano de una motocicleta Honda, color rojo, la cual tenía instalado un sistema de GPS.

Estas coordenadas, explica el coronel Juan Guzmán Badía, vocero del organismo, fueron seguidas por la Policía, localizando a los supuestos delincuentes en la calle 7 del sector El Semillero Uno en Cienfuegos.

