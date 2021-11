Padres no podrán dar «pelas» a los hijos so pena de ser sometidos a la justicia

Los padres estarán limitados en la labor de corrección a sus hijos no pudiendo apelar a la educación tradicional de hablar fuerte o la disciplina con varas (pelas) pues se eliminó un párrafo del artículo 123 que permitía ciertas libertades a los tutores.

El diputado Elías Wessin del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, hizo la aseveración y denunció que muchos legisladores habían cambiado su parecer desde el último encuentro por presiones de los organismos internacionales.

En términos similares se han expresado otros congresistas los cuales han denunciado injerencia externa en las discusiones.

Previamente el diputado Víctor Suárez quien fuera en el pasado presidente de la comisión de justicia y con amplia experiencia en el tema, abandonó visiblemente molesto la reunión.

«Me paré porque no me gusta el irrespeto. Lo que veo es que no hay una decisión política. Vienen a leer cartas de iglesias e instituciones. Toman la palabra y empiezan a decir improperios, si se convoca para analizar un artículo es leerlo y someterlo a votación de la mayoría» dijo Suárez.

Fuente: El Dia