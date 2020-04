Pago de gastos fijos tiene a las mipymes de rodillas

La directora ejecutiva de Codopyme advierte que si no se produce una exención o prórroga de pago de energía y una renegociación para el postergamiento o condonación de pagos de alquileres durante este periodo, muchos se verán obligados a cerrar definitivamente sus puertas.

Propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) expresaron su preocupación por la situación que están viviendo, debido a que deben pagar los servicios y no están produciendo debido a la pandemia del COVID-19.

“Mis empleadas no están desprotegidas, pero nuestra empresa sí porque no hay ningún tipo de ayuda para las empresas micro como nosotros. Es decir, nuestros pagos de los servicios siguen intactos hasta que lo podamos realizar: el pago del alquiler, la luz, agua, entre otros”, explicó la empresaria.

Yudys Glennys C. Martínez.

La informalidad

No todos los negocios han podido acogerse al plan FASE porque muchos están en la informalidad, esto indica que no están en la Tesorería de la Seguridad Social o no están registrados en ninguna parte, una situación que es mucho más delicada.

“Debido a la situación que se encuentra el país por la propagación del COVID-19, las autoridades han tomado medidas, pero esas medidas nos han afectado económicamente de manera directa, como es mi caso. Tengo un salón de belleza y no he podido trabajar desde que inició el estado de emergencia del país”, expresa Yudys Glennys C. Martínez, contable de profesión.

Yudys tiene la misma situación que el caso del Salón DBC, con la diferencia de que no pudo acogerse al programa FASE del Gobierno porque su negocio es informal, pero tampoco fue tomada en cuenta para el programa “Quédate en casa”.

Su situación se complica porque no recibe ingresos, pero tiene que cumplir con los pagos de la factura eléctrica, a los proveedores, a las jóvenes que tiene como ayudantes y debe buscarle alimento a sus dos hijos.

“Lamentablemente no nos incluyeron en el programa del gobierno “Quédate en casa” y nosotras las peluqueras no estamos recibiendo ingresos de ninguna otra parte y debemos cumplir con nuestros compromisos”, indica la microempresaria, al tiempo de solicitar al Gobierno que tome en cuenta a este sector que, hasta el momento, está cumpliendo con la medida de quedarse en casa para evitar más contagios del COVID-19.

Martínez tiene su negocio en la calle 14 número 9 del sector Los Ángeles, kilómetro 13 de la autopista Duarte. Desde allí clama para que la mano amiga del Gobierno llegue a las mujeres que están hoy como ella.