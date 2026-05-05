

✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 27 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, comentó la incursión de vehículos aéreos no tripulados ucranianos en territorio finlandés e insistió en que no fue una acción deliberada.

El domingo, el Ministerio de Defensa informó de una violación del espacio aéreo cerca de la frontera oriental, donde fue detectado un dron que volaba en dirección a Rusia. Posteriormente, la Guardia Fronteriza comunicó que no se trataba de uno, sino de dos drones extranjeros, y abrió una investigación preliminar.

Orpo declaró que, si bien no tenía información nueva sobre el incidente, lo abordó con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, durante su reunión. «Le dije a Zelenski que los apoyamos en la guerra y en su defensa, y que entendemos los ataques contra Rusia, pero deben asegurarse de que no se viole el espacio aéreo y mucho menos el territorio de Finlandia ni de otros países», afirmó.

También calificó de «inaceptable» que que se viole el espacio aéreo finlandés y que los drones terminen entrando «por error».

En la misma línea, insistió en que no se trata de aparatos enviados deliberadamente a Finlandia. «Repito a los finlandeses que nadie ha enviado esos drones a Finlandia. Son drones que se desviaron y acabaron en Finlandia», resaltó.

El incidente del 3 de mayo no es el primero de este tipo en Finlandia. A finales de marzo, dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos penetraron en el espacio aéreo finlandés y cayeron en la ciudad de Kouvola, al sur del país. En ese momento, Petteri Orpo calificó el hecho de «muy grave» .

. También a finales de marzo, otros países de la OTAN fronterizos con Rusia Lituania, Letonia y Estonia informaron de incursiones similares de drones ucranianos.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, señaló que los drones que entraron en el espacio aéreo de su país formaban parte de « tres grandes oleadas» de ataques del régimen de Kiev contra los puertos rusos de Primorsk y de Ust-Luga, en el noroeste de Rusia, sobre la costa del golfo de Finlandia.

de Primorsk y de Ust-Luga, en el noroeste de Rusia, sobre la costa del golfo de Finlandia. A mediados de abril, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, declaró que si Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania facilitan deliberadamente el uso de su espacio aéreo para ataques de drones ucranianos contra Rusia, se convertirán en «cómplices abiertos de la agresión» contra su país.

Fuente: RT