Países europeos convocan a diplomáticos iraníes por represión de protestas

Varios países europeos, incluyendo a España y la propia UE, convocaron este martes a los representantes de Irán, a raíz de la violenta represión de las protestas en la República Islámica, cuyas autoridades ordenaron cortar el acceso a internet.

Un alto funcionario de la UE, que pidió reserva de identidad, dijo que la institución convocó al embajador de Irán a raíz de las denuncias por la represión a las protestas que sacuden al país.

«El régimen de Irán cortó internet para poder matar y oprimir en silencio», declaró la canciller de Finlandia, Elina Valtonen, en X.

«No vamos a tolerar esto», agregó, y añadió que iba a «convocar al embajador iraní esta mañana».

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca citó al encargado de negocios de Irán, pues el embajador no se encuentra en estos momentos en el país, «para expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes».

Según un comunicado de la institución, el ministerio también instó a «Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea».

En Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, indicó asimismo que habían citado al embajador iraní «para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes» que recibió el gobierno británico sobre la situación en el país.

También convocó al embajador iraní el gobierno francés, anunció el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot, para denunciar la «violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos».

En España, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que «lo que le vamos a trasladar» al embajador «es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los y las iraníes, su libertad de expresión».

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania anunció la convoctoria en la red X. «La brutal represión del régimen iraní contra su propia población es impactante», señaló el ministerio.

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 734 muertos por la represión, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000.

Además, reportó que habría más de 10.000 detenidos.

