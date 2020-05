Países que no objetan elecciones dominicanas en sus territorios y los que sí

La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado que recibió un informe relativo a las gestiones de Cancillería para fines de obtener las autorizaciones y permisos correspondientes del voto de los dominicanos en el exterior para las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones que tendrán lugar el próximo 5 de julio de 2020.

De conformidad con el informe, hasta este momento, los Estados y ciudades que han manifestado sus pareceres en torno a lo requerido son Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos y Nicaragua. De los referidos, Argentina indicó que no tiene objeción para la celebración de las elecciones dominicanas en su territorio el día 05 de julio, al igual que Nicaragua comunicó su anuencia para dicha celebración. De su parte, Austria y Canadá aun no responden a la solicitud para la fecha del 05 de julio; y Bélgica comunicó que, en caso de que se celebren elecciones en su territorio, deben tomarse una serie de medidas sanitarias.

En lo que respecta a Chile, en virtud de que el Estado de excepción en ese país se mantiene, sugirieron buscar alternativas para el ejercicio del derecho al sufragio de nuestros nacionales; Ecuador informó que al momento no existe la certeza de que al día 05 de julio estén autorizadas este tipo de actividades; y la Cancillería española respondió que dicha celebración dependerá de las restricciones de movimiento que eventualmente pudieran estar en vigor en dicha fecha. Finalmente, Estados Unidos reiteró los términos de la Nota Diplomática No. 20-534, en la cual establece que “no prohíbe las elecciones de gobiernos extranjeros y expresa que Estados Unidos alienta a cada Estado, aunque no lo requiere, incorporar procedimientos de votación remota para sus ciudadanos”.

El informe indicó igualmente que Italia, Holanda, Suiza, Curazao, San Marteen, Antigua, Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela y Puerto Rico aún no han emitido respuesta ni opinión acerca de la celebración en sus respectivos territorios de las elecciones del 05 de julio.

