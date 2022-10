Paliza a Leonel sobre el muro: «En 20 años ustedes no pusieron ni un block»

El Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza respondió este viernes al ex presidente Leonel Fernández, que es solo excusa, el que alegara que cuando fue presidente no había necesidad de construir el muro en la frontera, porque para ese tiempo la situación de Haití no se había deteriorado como ahora.

José Ignacio Paliza, admitió este viernes que la construcción del muro en la frontera va un poco lenta, sin embargo, sostuvo que en dos años de gestión, el Gobierno está trabajando para terminarlo, contrario a lo que no pudieron hacer otras gestiones de gobiernos.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que Haití siempre ha atravesado crisis de esta índole.

Leonel Fernández

«Es cierto que quizás hemos estado un poco lentos en la construcción del muro, sin embargo, en dos años de gestión lo estamos construyendo, y ellos en 20 años no pusieron ni un block», dijo Paliza.

El ministro de la presidencia aprovechó para referirse a las declaraciones del presidente de la Fuerza del Pueblo, en la entrega de ayuda a la Asociación Dominicana de Iglesias Cristianas para los afectados del huracán Fiona. José Ignacio Paliza aseguró en el acto, que el gobierno atenderá a todos los que sufrieron pérdidas por el huracán.

El ministro Paliza expresó que por los efectos del huracán Fiona cerca de 150 iglesias evangélicas, hasta el momento de diferentes naturalezas y características se vieron afectadas fundamentalmente en el Este del país.

“En tal virtud, en nombre del gobierno dominicano hemos querido traer un primer aporte en materiales de construcción y en recursos para que ustedes puedan impactar de manera directa a esas iglesias, que dentro de su humildad han podido construir las mismas con el esfuerzo colectivo de la gente, y eso tiene mucho valor”, agregó Paliza

De su lado, Lorenzo Mota King, director ejecutivo del SSID dio las gracias al gobierno dominicano por hacer causa común con las regiones impactadas por el fenómeno atmosférico.

“Quiero reconocer el trabajo del presidente Luis Abinader en favor de todos los sectores de la sociedad dominicana, además, agradecemos al ministro José Ignacio Paliza quien nos escuchó y de inmediato nos está dando respuesta en nombre del gobierno”, añadió.

El líder religioso informó que entre las provincias con mayor daño están, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hayo Mayor y La Altagracia.

El Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID) se fundó en mayo de 1962 y está constituido por iglesias, instituciones eclesiásticas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para impulsar el desarrollo de las comunidades dominicanas, especialmente en zonas rurales.

