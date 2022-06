Paliza asegura que si elecciones fueran hoy, el PRM ganaría en primera vuelta otra vez

Santo Domingo, RD

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que si las elecciones se hubiesen celebrado este lunes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) volvería a ganar en primera vuelta.

Estas declaraciones del recién reelecto presidente del PRM se produjeron durante una entrevista del programa “Hoy Mismo”, al responder acusaciones de que el objetivo la reforma constitucional auspiciada por el oficialismo es modificar el modelo electoral vigente, eliminando el requisito de ganar los comicios con más de la mitad de los votos y así facilitar una posible victoria de Luis Abinader en el 2024.

“Eso nunca ha sido tema ni está recogido en los documentos que hemos depositado, ni las discusiones que hemos impulsado, nosotros ganamos con un modelo del ‘50+1’ y hoy, si las elecciones se produjeran, también ganaríamos en primera vuelta en condiciones muy similares”, aseguró el funcionario.

Asimismo, Paliza calificó afirmó que el mandatario es “incapaz” de modificar la Constitución a su favor, a diferencia de otras figuras políticas del país.

“Es un modelo que nadie ha puesto sobre la mesa para que se discuta cambiar, y mucho menos el presidente Abinader, que sería incapaz, a diferencia de algunos otros que aspiran hoy a la presidencia de la República, a modificar la Constitución para su beneficio personal”, subrayó.

Sin decisión sobre reelección

A pesar de que los planteamientos de una posible reelección en los próximos comicios lo han perseguido desde que inició su mandato en agosto de 2020, Abinader indicó el martes pasado que aún no ha decidido sobre este tema.

“Te lo digo con toda sinceridad, yo no tengo decisión; realmente hoy yo no he decidido si voy a ir a una reelección o no y no tengo que decidirme ahora; ahora lo que sí sé es que estoy trabajando 16 horas diarias para atender un Gobierno en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo”, expresó en su entrevista con el comunicador Sergio Carlo.