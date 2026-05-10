Paliza dice Gobierno aún no ha tratado petición de la JCE sobre recorte a los partidos

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, declaró este domingo que el Gobierno respeta la postura de la Junta Central Electoral (JCE) de que el recorte en la asignación de recursos a los partidos afectaría a esas organizaciones.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que como Gobierno no han tratado la preocupación de la JCE, pero que siempre han sido muy respetuosos y consecuentes con las decisiones de organismos constitucionales. «Ha habido una buena conversación al respecto y de apoyo a la objetividad y a la independencia de esos órganos», expresó.

Dijo que el Gobierno decidió tomar la medida de reducir en un 50 % la asignación económica a los partidos y agrupaciones políticas para enfrentar la crisis que ha generado la guerra en Medio Oriente y que más adelanta fijará posición sobre el pedido del órgano electoral.

Preocupación de la JCE por la reducción presupuestaria

La Junta Central Electoral emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el recorte de la asignación presupuestaria de más de 1,800 millones de pesos a los partidos y agrupaciones políticas.

Entiende que el sistema de partidos es un componente esencial e indispensable para la democracia de la República Dominicana.

«La Junta Central Electoral hace un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente en respeto del sistema democrático y de reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones», dijo

FUENTE: DL