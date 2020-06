Paliza dice resultados de elecciones no pueden ser “distantes” a los de encuestas

“Los resultados electorales no pueden ser distantes de lo que pronostican los estudios o las predicciones o modelos matemáticos científicos que se desarrollan para estos procesos”, planteó al ser entrevistado en el programa El Gobierno de la Mañana de la Z 101.

Destacó que la diferencia entre Abinader y el candidato oficialista, Gonzalo Castillo es “casi insuperable”.

“Todas, absolutamente todas, las de mayor confianza, se unen a pronosticar un triunfo del Partido Revolucionario Moderno en primera vuelta, con una diferencia importantísima, casi insuperable en 11 días entre el candidato de la oposición y el candidato oficialista”, subrayó.

También señaló que en el poco tiempo que queda para acudir a las urnas “no pueden haber elementos que puedan cambiar el escenario político en 11 días de campaña, sobre todo cuando el proceso está al terminar”.

Cuando se le cuestionó si lo que estaba planteando era que no iban a aceptar otros resultados, Paliza dijo que no, que esa postura sería “ilógica”.

“No, no es lo que estoy diciendo, por demás el que tiene el triunfo en las manos cómo va a decir que no va a aceptar su propio triunfo. No, eso sería ilógico”, aclaró.

Los números de las encuestas

En la encuesta Greenberg publicada este miércoles por este medio, Abinader obtendría el 56 % de los sufragios, frente a un 29 % de Gonzalo Castillo (del PLD) y un 12 % obtenido por Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo).

En la Gallup, publicada por el periódico Hoy, también esta semana, el candidato del PRM lograría un 53.7 %, Gonzalo un 35.5 % y Fernández un 8.6 %.

DL