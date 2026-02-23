Paliza esquiva preguntas tras apagón masivo; “dame una oportunidad”; país recuerda el ocurrido en noviembre pasado

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, fue consultado este lunes por periodistas a la salida de la reunión de los lunes en el Palacio de la Policía Nacional sobre el apagón que desde temprano afecta a amplias zonas de la República Dominicana.

Visiblemente incómodo, Paliza respondió entre risas nerviosas: “Estaba en una reunión de la Policía, viejo. No tengo… dame una oportunidad”, para luego retirarse sin mayores detalles sobre las causas o el avance de los trabajos para restablecer el servicio.

El comentario del funcionario llega en medio de múltiples quejas ciudadanas por la interrupción extendida del servicio eléctrico en diferentes provincias y sectores del país, que se ha sumado a un malestar persistente por la inestabilidad energética.

Apagón nacional de noviembre de 2025: un antecedente reciente

Este apagón de este lunes revive la memoria de otro corte generalizado que afectó a toda la República Dominicana el pasado 11 de noviembre de 2022, cuando una falla en el sistema de transmisión causó un colapso total del suministro eléctrico.

Importante:

“Dame una oportunidad”, respondió Paliza al ser abordado por la prensa

La ETED activó protocolos tras una falla mayor en el sistema eléctrico

El país recuerda el apagón general ocurrido en noviembre pasado

El corte de noviembre paralizó el tráfico, interrumpió servicios públicos y privados, y obligó a hospitales, bancos y comercios a operar con generadores, mientras millones de personas quedaron sin energía durante horas.

Autoridades del sector señalaron que fue originado por un fallo en la subestación de San Pedro I, que desencadenó una cascada de cierres en otras plantas de generación y transmisión del país, según reportes de medios internacionales.

Ante ese episodio, el Gobierno dijo que trabajaba para restablecer el suministro de manera gradual y aseguraba que el sistema era complejo y requería análisis antes de emitir conclusiones definitivas.

Comunicado oficial y desarrollo de la crisis

Mientras tanto, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) emitió un comunicado confirmando que en horas de la mañana de este lunes se produjo una “falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)”, que ha afectado el servicio en parte del territorio nacional.

La entidad aseguró que desde el primer momento se activaron protocolos de emergencia y que técnicos trabajan en coordinación con organismos reguladores y generadores para recuperar progresivamente la energía.

“El objetivo es restablecer la operación conforme a procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones”, señala la nota, que exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales. (imagen adjunta/ETED)

La ETED informó también que la prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada para preservar la estabilidad del sistema y reducir los riesgos asociados a reconexiones no controladas.

Este nuevo apagón se suma a las críticas ciudadanas y políticas sobre la confiabilidad del sistema eléctrico dominicano, que en los últimos meses ha sido motivo de protestas y cuestionamientos hacia la gestión gubernamental de la energía.

Fuente: RCC