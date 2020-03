Paliza: «Raquel Peña no será una compañera más, sino un complemento dentro de un equipo de trabajo»

Sostuvo que ella no fue miembro del PRM, pero si de una familia con vínculos a la familia revolucionaria y a esa organización política.

Dijo que Raquel es una madre educadora que dirige una de las prestigiosa universidad de República Dominicana y que ella no será una compañera más, sino un complemento dentro de un equipo de trabajo que se ha construido por llevar al país por senderos adecuados.

“Esto no es una decisión de popularidad, esto es una decisión que busca mandar una señal muy clara y contundente al pueblo dominicano, que nos preparamos para dirigir el país con el mayor nivel de compromiso, porque queremos trabajar y construir el cambio junto al pueblo dominicano”.

“Su padre fue durante mucho tiempo un espacio donde la oposición dominicana sobre todo la persona vinculada a nuestro partido buscaban refugio y una mano amiga, es un espacio muy plural y ella ha participada en el sector externo de nuestro partido en varias oportunidades, pero ella no es una persona política como tal”.

Al ser cuestionado de por qué no buscar un político que pudiera sumarle voto a la propuesta de Luis Abinader, éste respondió que lo que buscan es complementar una boleta y que esa propuesta tenga más que un sentido de ganar unas elecciones, “es a gobernar un país que vamos, lo que quiere Luis Abinader es desarrollar una gestión gubernamental que no pueda hacer orgullosos a todos y eso no es para pensar de que esto es un simple esfuerzo de popularidad de conocimiento público, sino es que esto es una señal de que vamos hacerlo y queremos hacerlo bien”.

Fuente: SIN