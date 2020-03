Paliza responde a Temo: Incidentaron diálogo del CES llevando al PRD que no estaba invitado

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, respondió las declaraciones de Temístocles Montás, indicando que los que no quieren el diálogo del Consejo Económico y Social (CES) son los miembros del Partido de la Liberación Dominicana.

A través de la red social Twitter, Paliza sostuvo que la suspendida reunión estuvo incidentada, ya que el PLD invitó a miembros del Partido Revolucionario Dominicano, los cuales no habían sido convocados.

“Todo indica que ustedes no quieren diálogo, incidentaron el mismo llevando al PRD que no estaba invitado. En RD habrá elecciones el día 15, el pueblo quiere expresarse”, dijo Paliza al compartir un tuit en el que Temísticles Montás dice que el CES estuvo por dos horas esperando al PRM y los mismos no asistieron a la reunión.

Por el PRD, estuvieron presentes el presidente de ese partido, Miguel Vargas, la ministra de la Mujer y delegada de esa organización ante la Junta Central Electoral, Janet Camilo y Peggy Cabral.