Paliza valora firmeza de Kinsberly Taveras

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró la firmeza y responsabilidad mostrada por Kinsberly Taveras, quien tomó licencia de su cargo como ministra de la Juventud a fin de ponerse a disposición de la justicia, luego de que la periodista Nuria Piera publicara un reportaje cuestionando el patrimonio presentado por la funcionaria en su declaración jurada de bienes.

“Creo que Kinsberly ha dado una respuesta interesante, y no común, que es solicitar una licencia para ser investigada y responder ante quien la requiera. Para ella, sé que no ha sido un trago fácil, no han sido unos días agradables para ella, ni para su familia y ninguno de nosotros, pero ella ha tenido la firmeza y la disposición de responder”, precisó.

La dirigente nacional de la juventud por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) posee bienes por valor de 74 millones 77 mil 134 pesos, conforme a su declaración jurada de patrimonio depositada en la Cámara de Cuentas como establece la ley 311-14.

HOY