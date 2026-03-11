Sucesos

¡Pánico por El Gas! Indios acaparan cilindros antes posibles escasez del gas por tensión en Medio Oriente

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
Miles de personas en distintas ciudades de India se han volcado a comprar cilindros de gas de cocina ante el temor de una posible escasez de gas licuado de petróleo (GLP).

La creciente preocupación por el suministro energético se produce en un contexto de tensión en Medio Oriente, lo que ha generado incertidumbre sobre la disponibilidad y los precios del combustible en el país.

Comerciantes y distribuidores reportan un aumento significativo en la demanda, con largas filas en estaciones de suministro y compras en grandes cantidades por parte de consumidores preocupados por garantizar el abastecimiento de sus hogares.

 

