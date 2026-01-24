Turismo

Panorama agradeçe a usuarios por cobertura sin precedentes en Fitur-Madrid.

Gracias a toda nuestra audiencia que siguió de cerca esta transmisión especial de Grupo de Medios Panorama desde Madrid, España.

Más de 20 horas de transmisión, desde distintos puntos, con entrevistas exclusivas, manteniendo a nuestra audiencia informada y conectada en todo momento.

Durante cinco días compartimos: grandes invitados, espacios emblemáticos de Madrid y las historias de los protagonistas de la comunidad dominicana en este lado del continente.

Agradecemos profundamente su sintonía y la confianza de abrirnos las puertas de su hogar para vivir juntos esta experiencia única.

Está cobertura reafirma nuestro compromiso de continuar compartiendo información con credibilidad, cercanía y excelencia, así como de conectar a la diáspora con el país.

Grupo de Medios Panorama. Seguimos haciendo historia.

