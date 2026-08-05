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Para evitar apagones, en RD Gobierno invertirá 300 millones de dólares

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos anunció este miércoles una inversión cerca de 300 millones de dólares para la rehabilitación y repotenciación de las redes de distribución eléctrica, así como la instalación de 25 nuevas subestaciones este año, como parte de las medidas para evitar apagones ante el aumento de la demanda por las altas temperaturas.

El funcionario aseguró que, actualmente existe oferta energética suficiente para cubrir la demanda del país. Sin embargo, reconocieron que las sobrecargas en circuitos y transformadores podrían provocar averías, especialmente durante el verano.

Fuente: NT

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