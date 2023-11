Pared sobre cañada provocó 3 muertes

Send an email

Vecinos que aún no salen del asombro por el fallecimiento de las tres personas que se ahogaron en la calle Blacina Campusano, en Manoguayabo, del municipio Santo Domingo Oeste, están preocupados debido a que una edificación que se construyó encima de la extensión de la cañada Guajimía y que se desplomó durante la vaguada, parte de esta permanece levantada.

Denunciaron que las paredes están a punto de precipitarse, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para evitar tragedias como la del presidente de la junta de vecinos, Jorge del Pozo (Negro), que se ahogó luego de rescatar a su familia, tras la referida calle llenarse de agua hasta cubrir los techos de las casas.

Así como también, la del señor Vidal Nicolás de Jesús, quien falleció junto a su madre cuando intentaba rescatarla durante el hundimiento de su comunidad.

“Nosotros lo que queremos es evitar otra tragedia. Pedimos al Gobierno central o municipal que presten atención a estas paredes que están mal construidas y que tiene el desagüe del residencial West Torres hacia nuestra comunidad, lo que generará que más agua llegue a nuestra zona”, explicó Arsenio Pérez, quien vive en esa demarcación desde el 1997.

Ramón Gutiérrez aseguró que todavía nadie ha evaluado el estado de la infraestructura que permanece con grietas y zapata despegada.

“Por aquí vino una gente del gobierno que no se identificó y solo miró, pero no se detuvieron a calcular los daños o ver bien las paredes que están pié. Que vengan hacer su trabajo bien porque no queremos más muertos aquí”, expresó.

Ambos aseveraron que tampoco representantes o administradores del residencial que le queda al lado y quienes hicieron la edificación han hecho presencia en la comunidad. En efecto, los ha catalogado de irresponsables.

“Nosotros no los hemos visto dar ni siquiera el pésame o enviar las condolencias a los familiares. No han tenido responsablidad social para la comunidad ni siquiera enviando un ingeniero para ver las condiciones de las paredes”, manifestó el señor Gutiérrez.

Ambiente

Carros averiados, escombros, muebles, electrodomésticos, ropas, insumos de alimentos, las casas llenas de lodos, y árboles derribados en medio de la calle, es el panorama de la calle Blacina Campusano que fue totalmente innundada por el aluvión.

La misma se observa desolada y en un ambiente de tristreza.

Fuente: El Nacional