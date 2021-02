Pareja tiene once hijos, pero sueña con llegar a 105 y ser la familia más numerosa del mundo

Christina Ozturk, rusa de 23 años, tiene once hijos y está dispuesta a tener hasta cien más con su marido, por medio de alquiler de vientres.

A pesar de tener que comprar con muchos pañales, a la joven madre le encanta la vida familiar con su esposo, el empresario Galip Ozturk, de 56 años, tanto que no tendrían problemas en gastar más de un millón de dólares para tener cien bebés por gestación subrogada.

“En este momento, tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado”, dijo Christina al medio Newsflash.

“Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente de mi esposo y míos, pero fueron cargados por sustitutos”, detalló.

La pareja contó en sus redes sociales que se plantean tener 105 hijos, pero admiten que esto fue solo un número aleatorio.

“No sé cuántos serán eventualmente, pero ciertamente no planeamos detenernos en 11”, señaló Christina. “Simplemente no estamos listos para hablar sobre el número final. Todo tiene su tiempo”, añadió, según consigna The Sun.

Si la joven rusa quiere alcanzar su meta para cuando tenga 30 años, deberá tener 12 hijos cada año durante los próximos siete años.

La familia vive en la ciudad costera de Batumi en Georgia, donde es legal utilizar madres sustitutas durante el embarazo, cada una de las cuales cuesta alrededor de 9.700 dólares.

Christina, nacida en Moscú, era madre soltera cuando se fue de vacaciones a Batumi y conoció a su actual esposo Galip, un magnate de las propiedades y el transporte originario de Turquía.

Luego de tener 10 bebés nacidos por gestación subrogada, la pareja convirtió el proceso de tener hijos en un arte.

La asesoría y el papeleo legal son esenciales para las madres sustitutas, que llevan a los bebés que son genéticamente los hijos biológicos de Christina y Galip.

“La clínica de Batumi nos elige a las madres sustitutas y asume toda la responsabilidad del proceso”, explicó Christina. “No conocemos personalmente a las madres sustitutas ni tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, precisó.

Pero a Christina le gusta tener control sobre lo que comen, por lo que elabora planes de dieta y nutrición para las madres sustitutas embarazadas.

Sin que el dinero sea un problema para ellos, la pareja puede hacer realidad su sueño de crear la familia más grande del mundo, aunque incluso tener cinco bebés a través de una madre sustituta cada año, les llevaría casi 20 años alcanzar su objetivo.

22 hijos y en cuarentena

En Reino Unido, la vida de los Radford es también la de una familia numerosa, pero algo distinta a la de los Ozturk: su historia se viralizó recientemente por sus anécdotas sobre la cuarentena por el covid-19.

Sue Radford, de 45 años, y su marido Noel, de 48, son padres de 22 hijos: Chris, de 30; Sophie, de 26: Chloe, de 24; Jack, de 22; Daniel, de 20; Luke, de 19; Millie, de 18; Katie, de 17; James, de 16; Ellie, de 14; Aimee, de 13; Josh, de 12; Max, de 11; Tillie, de 9; Oscar, de 8; Casper, de 7; Hallie, de 4; Phoebe, de 3; Archie, de 2; Bonnie, de 1; y Heidie, de cuatro meses.

Y en estos días, Sue, quien tuvo su primer hijo a los 14 años y ya es abuela de seis nietos, contó cómo hizo para lidiar con la cuarentena y la educación a distancia mientras durante el tercer confinamiento estricto previsto hasta finales de marzo.

Fuente: AP