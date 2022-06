Párroco Frankeli Rodríguez llama a dominicanos a enfrentar males de la sociedad

El párroco de la iglesia Las Mercedes, Frankeli Rodríguez, clamó este jueves por la unidad de todos los dominicanos para enfrentar los males que afectan a la sociedad.

Durante la homilía de la solemne misa de Corpus Christi, el religioso hizo especial llamado a la oposición para que haga propuestas de solución a los males que gravitan en la sociedad.

«Muchas veces creemos que el país es de Luis Abinader, no, el país es de todos, y creemos que todos los problemas se los debemos dejar al presidente», expresó Rodríguez

Manifestó que igual ocurre en muchos hogares donde los hijos se desentienden de las responsabilidades y les dejan todo a los padres como los pagos de servicios y la reparación de los electrodomésticos.

«Así también está pasando en este país, que todos los problemas se los queremos dejar y achacar al presidente, nooooo, yo soy dominicano, tú eres dominicano, tenemos que parar esto y es entre todos», agregó.

Sostuvo que una oposición política no es solo para criticar al gobierno y no aportar nada al país.

» Yo invito a la oposición a dar ideas concretas, yo invito a la oposición a decir qué es lo que hay que hacer para entonces erradicar la violencia porque es algo que nos está preocupando a todos: tú no puede estar en la galería de tu casa, no puedas ir a caminar, no puedas salir con tu hijo o con tu madre a darle un paseíto», criticó.

Afirmó que la inseguridad es un mal que afecta a todos, con sus raíces en la familia que es el reflejo de la sociedad porque en una familia de paz, no hay violencia.

Recorrido

Las iglesias católica reciben desde las primeras horas de este día a cientos de feligreses que participan en la solemnidad de Corpus Christi.

En un recorrido por las iglesia San Juan Bosco, San Carlos, San Felipe Diácono, Iglesia del Carmen, Santuario de la Altagracia y Las Mercedes, entre otras, fueron vistas cientos de cristianos guardando este día de precepto.

La presencia de católicos en algunas de las iglesias visitadas es inferior a otras festividades de la Iglesia.

La gran celebración de Corpus Christi será esta tarde en los alrededores del Faro a Colón donde se espera a más de 50,000 feligreses de todas las arquidiócesis.

Fuente: DL