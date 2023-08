Partidos definen candidaturas en varios lugares

Send an email

Sin sorpresas en las candidaturas presidenciales, los tres principales partidos se aprestan a definir con tiempo los candidatos municipales y congresuales.

Los principales partidos políticos ya empiezan a definir la boleta congresual y municipal de cara a las elecciones de 2024. La provincia Santo Domingo es la que va más avanzada y solo falta que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) defina si finalmente hará primarias para escoger la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este.

Los partidos de oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo (FP) ya tienen definidas sus boletas congresual y municipal. El PLD anunció a Luis Alberto como candidato a la alcaldía y Cristina Lizardo es la única aspirante a la senaduría por el partido morado. La FP anunció a Julio Romero candidato a la alcaldía y a Rubén Maldonado para la senaduría.

En tanto, el PRM ya aplicó las encuestas para definir la candidatura senatorial y la habría ganado el actual senador, Antonio Taveras. El PRM habría cambiado el método de las encuestas para escoger la candidatura a la alcaldía por unas primarias que tendría como aspirantes al actual alcalde, Manuel Jiménez, Dío Astacio y Adán Peguero.

En el Distrito Nacional, donde los principales partidos se reservaron las plazas, el PLD oficializó la candidatura a la alcaldía de Domingo Contreras y la FP, presentará en los próximos días a Rafael Paz, como candidato a la alcaldía.

El PRM está a la espera que la actual alcaldesa y secretaria general de la organización, Carolina Mejía, decida si se repostulará para un segundo mandato.

Las plazas senatoriales están reservadas en las tres principales organizaciones. Por la FP, se da por hecho que el candidato será Omar Fernández y que el PRM llevará de nuevo a Faride Raful.

En el PLD el aspirante más activo es José Dantés, pero también aspiran el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas y el vocero del bloque senatorial del partido morado, Iván Lorenzo. Otras plazas municipales que están definidas son Santo Domingo Norte, donde la FP postulará al actual alcalde, Carlos Guzmán; el PLD, René Polanco y por el PRM, Betty Gerónimo lleva la ventaja en las encuestas, según fuentes del partido oficial.

En Santo Domingo Oeste, la FP anunciará a Aquilino Serrata (Son) como su candidato por salir puntero en las encuestas frente a Francisco Luciano.

El PRM hará primarias para definir entre el actual alcalde, José Andújar y Elías Báez. El exalcalde Francisco Peña ha dicho que no aspirará si el método de selección es primarias.

Dos senadores de la FP dicen que no vuelven

Dos de los actuales senadores de la FP, Franklin Rodríguez, San Cristóbal y Dionis Sánchez, Pedernales, han informado públicamente que no repetirán como candidatos para las elecciones de 2024. El senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, originalmente se estimó que tampoco repetiría, pero esta semana confirmó que aspira, pero por la capital, no en su natal Elías Piña. Otros comentarios que han tomado cuerpo es que supuestamente el presidente del Senado, Eduardo Estrella, habría expresado que no está interesado en repetir como senador de Santiago. El PRM se reservó la plaza de la segunda ciudad más importante del país. El tema generó ruidos internos en Santiago al partido oficial. Estrella es un aliado del PRM, pero tiene su propio partido, Dominicanos por el Cambio. La presidencia del Senado también ha generado presión interna en el PRM.

