Partidos dicen no habrá tumultos en mesas de votación

Los delegados de los partidos políticos ante la Junta Central Electoral (JCE) rechazaron ayer las declaraciones del presidente del órgano comicial de que en las elecciones del 5 de julio habrá hacinamiento en los colegios electorales por la gran cantidad de delegados que representarán a las organizaciones en las 16,001 mesas de votación.



El delegado técnico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Miguel Vázquez, afirmó ayer que con la resolución del Tribunal Superior Electoral que ordena la acreditación de delegados en todos los niveles de elección, se ha formado un escándalo innecesario, al señalar que por la situación actual los partidos tendrán que abocarse a ser conscientes y entender que deben reducir la cantidad de representantes en los colegios electorales.

“Es que esa cantidad no es necesaria. Lo prudente y lógico es que aun la Ley lo establezca y aun la sentencia haya ratificado lo que dice la Ley, los partidos nos aboquemos a ser conscientes de considerar y entender que debemos reducir la cantidad innecesaria de miembros en los colegios electorales”, manifestó Vázquez.

Dice es imprecisa la cantidad de JCE

De su lado, el suplente de delegado técnico de la Fuerza del Pueblo (FP), Javier Ubiera, sostuvo que las declaraciones de Julio César Castaños Guzmán y los cálculos que ha hecho la institución de la cantidad de delegados son erróneas, falsas e imprecisas, ya que el límite máximo de representantes a representar es de 25 a 26 personas por colegios y no de 30 a 50 como dijo el organismo.

“Pero ese cálculo no va a ser así necesariamente porque hay partidos que no tienen la capacidad de tener delegados, aunque la Ley, en este caso las resoluciones y las sentencias, se lo va a facultar. No todos van a poder cumplir con esa cantidad. Lo que va contra el desenvolvimiento del proceso son esas declaraciones del presidente de la JCE en el día de ayer (el miércoles). La aglomeración en las mesas electorales no va a existir. Ahora sí, sí es importante que los partidos tengan su representación en las mesas para defender sus votos”, precisó.

El pasado miércoles, el presidente de la JCE dijo estar preocupado porque con la sentencia del TSE, con la que se ordena el aumento de delegados en los colegios electorales, podría haber hacinamiento en los centros de votación el próximo 5 de julio. El TSE aprobó que todos los partidos y aquellos que encabezan alianzas podrán acreditar delegados en cada uno de los colegios electorales, siendo uno en cada uno de los tres niveles de elección.

Los números que ofrece la JCE sobre delegados

El director de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, había explicado que anteriormente iba a haber 12 delegados en cada colegio electoral (un titular y un suplente) y que a nivel nacional había 192,000. Sin embargo, indicó, que con la sentencia del TSE ahora podrá haber de 30 hasta 50 delegados por cada colegio electoral y que en todo el territorio nacional habrá 595,406 delegados. Esto, sin contar al personal y a los funcionarios de mesas.