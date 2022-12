Partidos preocupados por promulgación del presupuesto sin una mayor partida para la JCE

Aunque en varias ocasiones el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, expresó la necesidad de que a esa institución se le aumente el presupuesto del 2023 por entender que es un año preelectoral y donde se comienzan a organizar las elecciones del 2024, este jueves se promulgó la Ley de Presupuesto del 2023 por un billón 479 mil millones de pesos sin incluir más recursos para el organismo electoral.

La solicitud del presupuesto que hizo la JCE para el 2023 fue de RD$18,742,756,561.62 y el otorgado a ese organismo por parte del gobierno fue de 8,011 millones de pesos, 10 mil millones de pesos menos de lo solicitado.

En ese sentido, representantes de los diversos partidos solicitaron a las autoridades de gobierno resolver el tema de los fondos para el 2023 de la JCE, ya que con esas partidas se realizarán las elecciones y sin un presupuesto acorde, los comicios del 2024 pueden peligrar.

En ese sentido, el secretario de Asuntos Electorales de la Fuerza del Pueblo, Luis Toral, indicó que se debe resolver urgentemente el tema del presupuesto de la JCE y así evitar un presupuesto complementario que “alteraría el orden institucional, el cual se puede convertir en una situación peligrosa para el país”.

“Lo fundamental aquí es que Luis Abinader y el PRM dejen de hablar mentira, porque cómo ahora van a resolver el problema, si no lo tiene en el presupuesto nacional, van a esperar el presupuesto complementario de septiembre u octubre del año que viene después que pasen las elecciones”, declaró.

El miembro de la Dirección Política de la FP expresó que urge resolver la situación ya que no se puede tener a la JCE sin los recursos necesarios.

Destacó que la población debe exigir al gobierno que cumpla con las necesidades de la JCE, en la preparación y montaje de los próximos comicios para garantizar su éxito.

En iguales términos se refirió el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, quien señaló que existe una gran preocupación en la clase política por lo que sucede con el bajo presupuesto para el órgano comicial.

“El presidente de la JCE ha dicho que presentaron un presupuesto de cerca de 18 mil millones de pesos para el montaje de las elecciones y el gobierno lo que le está aprobando son apenas ocho mil millones (de pesos)”, destacó.

Explicó que su partido respalda el pedido de Jáquez Liranzo de un mayor presupuesto porque en febrero del 2024 se estarán realizando las elecciones congresuales y presidenciales, lo que implicaría que el montaje de estas empiecen en 2023.

“Las elecciones de febrero, tú no la puedes montar en febrero ni en enero del 2024, entonces todo lo que es la parte logística de boletas y todo lo que implica inversión en la logística para las elecciones del 2024 hay que hacerlo en el 2023 y eso fue así en las elecciones 2020 y en el 2016”, dijo.

Aseguró que las personas que elaboraron el presupuesto no tomaron en cuenta las recomendaciones que desde la JCE se hicieron, “son gente que técnicamente, financieramente miraron el presupuesto, pero no entendieron que el proceso electoral del 2024 hay que montarlo en el 2023”.

El director de la Comisión Nacional de Economía de Alianza País, Francisco Tavares, señaló que se puede dar el caso que desde el gobierno se esté pensando ver la ejecución presupuestaria en el año y que como de costumbre reasignen las apropiaciones presupuestarias en un presupuesto complementario a mitad de año en el trimestre del 2023.

Dijo que esto implicaría una limitación considerable de recursos a una institución que debe garantizar la realización de unas elecciones con la suficiente calidad y transparencia para que no sea cuestionada. “Unas elecciones se organizan, mínimo un año previo, y sin recursos suficientes, lo más probable es que se vea afectada en cuanto a la logística, implementos, equipos necesarios y personal adecuado”, dijo Tavares.

“Es algo que se hace ya de costumbre. Sin embargo, es lamentable de que no se tenga como prioridad la salvaguarda de la democracia, como es la organización de unas elecciones, con todas las incertidumbres que eso plantea”, dijo Tavares.

Mientras que Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), indicó que el reclamo de la JCE está más que justificado debido a lo ocurrido en las pasadas elecciones del 2020.

“Todo el montaje, todo el aparataje para las elecciones es el año anterior, o sea, en este 2023, para lo que la JCE necesita los recursos; de no tener esos recursos lo primero es que dudo que haya un montaje electoral eficiente, no es que no lo haya, puede haberlo, pero con mucha deficiencia y riesgo”, manifestó el delegado del PRSC.

Sostuvo que el pueblo dominicano merece que se realicen unas elecciones con la mayor eficiencia y destacó que con ese poco presupuesto dado a la JCE se da un escenario que puede resultar “muy terrible”, y es que en el caso de que no se le reconozcan los valores en el presupuesto al organismo electoral, “vamos a tener el inconveniente que más adelante la voluntad del Poder Ejecutivo será quien le asigne los valores a la JCE para el montaje de las elecciones”.

“Eso no es saludable, de que la JCE tenga que recurrir a la Presidencia de la República para que le asigne los valores para el montaje de las elecciones, cuidado”, señaló Perdomo.

Danilo Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE, indicó que comparten la preocupación que se hace desde el pleno de ese organismo ya que es de saberse que las “elecciones del 2024 se pagan en el 2023”.

Indicó que se deben montar las primarias del 2023 y las elecciones congresuales y presidenciales, por lo cual se debió contemplar esas partidas para el presupuesto del 2023, lo cual el Gobierno no hizo.

