Parturientas haitianas repiten en Maternidad de Los Mina por satisfacción en el servicio

Sentada en un escalón al interior del Hospital San Lorenzo de Los Mina, Katia, de 38 años de edad, contemplaba las imágenes de la sonografía que le acababan de entregar. Se trata de su segundo embarazo, que ya cuenta con 32 semanas de gestación y espera que,al igual que su bebé anterior, nazca en este centro sanitario.

Actualmente desempleada, la mujer llegó a República Dominicana procedente de Haití hace cinco años y se asentó en Villa Mella.

«Llegué a las 6:00 de la mañana para que me atendieran. El servicio es bueno pero viene mucha gente. Ahora estoy esperando un motor», comentó en su mejor intento de castellano.

La futura madre dijo sentirse muy bien viviendo en suelo dominicano y aseguró que una de las mejores cosas es que recibe los servicios gratuitos en dicho hospital.

En el caso de Francia, quedó embarazada de su segundo bebé cuando su primogénito apenas tenía tres meses de nacido, teniendo actualmente una criatura de un mes y otra de un año y cuatro meses, ambos nacidos en la Maternidad de Los Mina.

Entrada a la Maternidad de Los Mina. (DIARIO LIBRE)

Durante el primer embarazo, la residente en Los Tres Brazos sufrió de hipertensión, lo que la mantiene en visitas constantes al cardiólogo.

«Vine a un chequeo para mí, a cardiología», dijo mientras sostenía a su recién nacida y el mayor tomaba una siesta a su lado.

La joven madre confesó sentirse muy conforme con el trato de los doctores y enfermeras, resaltando que la única inconformidad es por las largas colas que se forman para tomar los turnos debido a la alta demanda en el hospital.

«Si no me gustara no habría vuelto», indicó.

Otra madre, con un notorio estado de gestación y quien no quiso identificarse, portaba su tarjeta de registros médicos donde hacía constar que desde el pasado mes de diciembre estaba asistiendo al hospital a sus chequeos prenatales.

Durante un recorrido por las instalaciones, Diario Libre observó una alta presencia de madres de origen haitiano en tres áreas primordiales: facturación, laboratorio y consulta.

51 % partos en 2023

De acuerdo con los datos recopilados por el Servicio Nacional de Salud (SNS) en su repositorio de información, durante el año 2023 se registraron 7,199 partos en el Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, de los cuales, el 51 % (3,652 nacimientos) fue a madres de origen haitiano.

La mayoría de las madres tenían edades entre los 25 a 29 años, registrándose 1,070 partos en este rango etario, es decir, el 30 % de todos los alumbramientos de nacionales haitianas en dicha maternidad.

Fuente: DL