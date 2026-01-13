Pasaporte dominicano sube al puesto 65 en el ranking mundial de movilidad en 2026

El pasaporte dominicano continúa mostrando un progreso sostenido en su capacidad de movilidad internacional, al ubicarse en la posición 65 a nivel mundial en el Henley Passport Index 2026, elaborado con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

De acuerdo con el ranking, este avance representa una mejoría constante en los últimos tres años, ya que en 2025 el pasaporte dominicano ocupaba el puesto 67, en 2024 se encontraba en la posición 70 y en 2023 estaba en el lugar 78, lo que implica un ascenso de 13 posiciones en apenas tres años.

Este crecimiento en la movilidad internacional está vinculado a una mayor apertura diplomática y a la próxima implementación del pasaporte electrónico dominicano, cuyo despliegue completo está proyectado para el período 2025-2026.

¿Qué tan fuerte es hoy el pasaporte dominicano?

Según el informe oficial de Henley & Partners, el pasaporte de República Dominicana permite el acceso a 72 destinos sin visa o con visa a la llegada, mientras que en 154 países los dominicanos requieren visado previo.

Entre los destinos accesibles se encuentran:

América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Haití, Jamaica y Bahamas.

Europa (acceso limitado): Irlanda, Rusia y Turquía, sin acceso al espacio Schengen.

Asia y África (selectivo): Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia, Marruecos y Senegal.

Territorios y dependencias: Hong Kong (RAE), Islas Cook, Polinesia Francesa y Curazao.

El dato clave: República Dominicana permanece fuera del espacio Schengen, lo que limita el acceso directo a gran parte de Europa continental.

La geopolítica detrás del pasaporte

El ranking 2026 refuerza una tendencia clara: los pasaportes más poderosos pertenecen a países con diplomacias activas y estables, bajo riesgo migratorio percibido, altos estándares de seguridad documental y economías diversificadas y previsibles.

En contraste, naciones del Caribe, África y partes de América Latina continúan penalizadas por factores estructurales que trascienden el turismo o la simpatía internacional.

En ese contexto, el pasaporte dominicano refleja una movilidad media-baja, adecuada para turismo regional, pero aún limitada para negocios, estudios o tránsito estratégico.

Advertencia del ranking

Henley & Partners recuerda que las políticas de visado pueden modificarse en cualquier momento, por razones diplomáticas, de seguridad, sanitarias o migratorias, lo que puede impactar directamente la movilidad internacional de los ciudadanos.

Fuente: N Digital