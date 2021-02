Paso a paso: cómo cultivar piñas grandes y dulces en las macetas de tu casa

La piña es una de las frutas que al tener un sabor tan dulce, le da un toque delicioso a los postres. Además, aporta múltiples beneficios a la salud como evitar la retención de líquidos o regular la presión arterial. Sin embargo, no mucha gente sabe que podemos cultivar piñas en las macetas de la casa fácil y rápido.

¿Cuáles son los beneficios de comer piña?

La piña no sólo es un poderoso laxante natural, también aporta una variedad de nutrientes indispensables para mantenernos saludables como: calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, tiamina, riboflavina, folato, vitamina B6, magnesio, potasio, betacaroteno y otros antioxidantes, carbohidratos y manganeso, describe la FoodData Central of United States Department of Agriculture.

Entre sus beneficios destacan los siguientes:

Es una fruta diurética y desintoxicante

Fortalece el sistema inmune

La tiamina de la piña acelera el metabolismo

es beneficiosa para quienes padecen artritis

Aprende a cultivar piñas en las macetas de tu casa

Mucha gente desconoce que de este fruto podemos obtener una planta que vuelva a darnos más piñas sin necesidad de contar con un patio enorme, puedes hacerlo en las macetas de tu casa.

Necesitarás:

Una piña

Tabla de cortar

Cuchillo

Recipiente de cristal

Maceta de buen tamaño

Tierra

Una bolsa de plástico transparente

¿Qué hacer para cultivar piñas?

Paso 1. Corta la corona de la piña, es decir, la parte superior de este fruto, dos centímetros abajo de donde comienzan sus hojas.

Paso 2. Con el mismo cuchillo, retira los restos de pulpa que queden alrededor del tronco, dejándolo casi al ras de las hojas como si fuera un pequeño cuello de botella, ve “pelando” la parte del tronco de la piña, para despejar y dejarlo limpio.

Paso 3. Coloca la corona de la piña en un tarro con agua limpia, la dejarás ahí hasta que comience a enraizar. Como las hojas pesan bastante, es más práctico que esté en un recipiente con peso para evitar que se caiga, cambia el agua cada vez que la notes sucia y asegúrate de que se ubique en un lugar con buena iluminación.

Paso 4. Una vez que le salgan las raíces (apróximadamente un mes), coloca la corona en una maceta preferentemente de barro que cuente con un agujero para drenar en el fondo, agrega tierra para plantas, llénala más o menos hasta arriba.

Paso 5. Abre un agujero en el centro de la maceta para encajar el tronco de la piña, tapa con suavidad para que la corona quede derecha, firme y se sostenga bien, una vez que esté bien tapada riega la corona de la piña y rocía sus hojas.

Paso 6. Toma una bolsa de plástico transparente y hazle algunos agujeros, no muy grandes con la ayuda de una pluma. Cubre la planta con la bolsa y fija en los extremos, recuerda que a las piñas les gusta el clima tropical, de esta manera crearemos un invernadero casero para mantener el calor y la humedad.

Cuando observes que comienzan a brotar nuevas hojas desde el centro de la corona, será el momento de retirar el plástico y dejar que viva sin él, coloca la maceta en un lugar que reciba mucha luz directa y dentro de dos años estarás disfrutando de una deliciosa piña cultivada en casa.

Fuente: https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/paso-a-paso-como-cultivar-pinas-grandes-y-dulces-en-las-macetas-de-tu-casa