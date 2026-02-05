Patana impacta motorista en La Vega; recibe atenciones médicas

Una patana impactó a un motorista en un accidente de tránsito ocurrido en la calle Peralta Michel, próximo a la entrada del Parque Lineal El Riito en La Vega.

El hombre, identificado como Wiqueli Canela, quien, según versiones, es un empleado del Banco Agrícola, fue trasladado al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, donde recibe atenciones médicas.

Hasta el momento se desconoce el estado del hombre y las condiciones de salud en las que está.