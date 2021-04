Paty Manterola explota contra la serie de Luis Miguel

La serie sobre la vida de “El sol de México”, Luis Miguel, sigue generando reacciones.

En el tercer episodio que puso en evidencia la rivalidad entre Luis y Cristian, además de su reencuentro con su hija Michelle Salas tras más de una década de distanciamiento, sucedió otro hecho que ha acaparado la farándula.

Se trata del romance que mantuvo el intérprete de “Hasta que me olvides” con la actriz y cantante Paty Manterola .

Fátima Molina, conocida por protagonizar la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, fue la encargada de dar vida a la ex integrante de Garibaldi en la producción de Netflix, que en la historia lleva el nombre Paula Montero.

Informa la revista Quién que a la actriz no le gustó como fue retratada en la serie. Mediante un mensaje aclaró que ella nunca le pidió al cantante no asistir al cumpleaños de su hija y señaló que siempre levantará la voz por “tantas mujeres que merecemos respeto”.

Manterola recalcó que las situaciones que hacen referencia a una integrante de Garibaldi, afectan directamente a su persona y sus sentimientos.

Paty Manterola aseguró que su oficina ha tratado de localizar a la producción de la serie previo al estreno, pero no han obtenido respuesta.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi. Categóricamente les digo (…) que sí están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años”

La actriz añadió que el tratamiento que se le da al personaje afecta su imagen y aclaró que ella jamás estuvo sola con Luis Miguel en algún estudio de grabación, por lo que esas escenas le parecen insensibles.

“(Este tratamiento) afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, finalizó en un tono molesto el comunicado.

En la publicación indicó que no sabe si algún día compartirá su versión porque no está segura de que valga la pena.

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se emite cada domingo en Netflix con Diego Boneta encarnando a Luis Miguel.

Fuente: DL