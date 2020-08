Payaso Kanqui intentó suicidarse, asegura Nelson Javier

Sorpresa e indignación ha causado en muchos la noticia de que, el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago cambió a garantía económica de cinco millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica la medida de coerción impuesta a Kelvin Francisco Núñez Morel (Payaso Kanqui), imputado por abuso sexual contra varios menores de edad.

Núñez fue apresado luego de que las supuestas víctimas hicieron la denuncia en un reportaje televisivo de la comunicadora Addys Burgos de CDN, canal 37, donde denunciaron los alegados abusados sexuales por parte de Kanqui.

De acuerdo al comunicador Nelson Javier “el Cocodrilo”, quien sirvió de intermediario para la entrega del también cantante de música infantil, reveló que sirvió de enlace debido a que este amenazó con quitarse la vida tras la acusación que se le hiciera el año pasado en Santiago.

“Algún día yo voy a decir con usted al lado (abogado de Kanki) por qué yo fui a buscar a Kanki; y por qué Kanki se entregó conmigo. Se lo voy a decir. Kanki esta vivo, y no se quitó la vida porque yo lo fui a buscar. Kanki no se mató porque yo me metí en el medio y nunca he tenido una relación de respeto y amistad extensa con Kanki”, dijo durante su show “Buena Noche” el Cocodrilo.

En ese sentido, Nelson aseguró que como lo ha hecho con otras personas que: “Como entregué al Chino, el que acusan que mató a 13 en Cienfuegos; yo fui y lo busque en un callejón, en un Mercedes Benz lo monté y lo llevé a la fiscalía. Como he ido a buscar a la gran mayoría”.

Agregó en la conversación con el abogado de Kanki, quien dijo que apelará la decisión del juez contra su cliente, que “si tengo que brindarle la oportunidad a alguien que está amenazando con quitarse la vida si no acuden a entregarlo a la justicia lo vuelvo hacer… me crucifiquen, no me crucifiquen, de la forma que sea”, finalizó el veterano comunicador.

Nelson Javier ayudó a entregar el año pasado al presentador y productor del programa infantil “Kanquimania” tras la acusación de abuso de menores.

DL