Peajes gratis este Viernes Santo en todo el país

Santo Domingo.- Los conductores no pagarán peajes este Viernes Santo, luego de que el Fideicomiso RD Vial, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dispusiera la exoneración total del cobro en todas las estaciones del país.

La medida abarcará todas las estaciones administradas por RD Vial en las principales autopistas y carreteras, incluyendo la Autopista Duarte, Autopista Las Américas, Autovía 6 de Noviembre, Boulevard Turístico del Este y la Autopista del Nordeste, entre otros corredores del sistema nacional de peajes.

El director de RD Vial, Hostos Risik, explicó que el Gobierno asume un sacrificio económico importante al dejar de percibir estos ingresos en un día de alta movilidad, pero subrayó que la prioridad es facilitar el desplazamiento de las familias durante esta fecha.

Medida busca aliviar gastos y facilitar movilidad

Risik afirmó que la eliminación del peaje no es solo un gesto simbólico, sino una acción concreta de alivio económico que impacta directamente a miles de ciudadanos en un momento de reencuentro familiar.

El Viernes Santo es una de las jornadas de mayor desplazamiento en el país, cuando miles de personas viajan hacia playas, destinos religiosos y zonas turísticas, especialmente hacia el sur, el este y la región del Cibao.

El tránsito libre beneficiará a conductores que aprovechan el asueto de la Semana Santa para movilizarse sin el costo adicional del peaje.

Refuerzan seguridad vial y asistencia en carreteras

Como parte del operativo, RD Vial reforzó las labores de mantenimiento y seguridad vial en los tramos de mayor flujo vehicular. El programa Carreteras Limpias intensificará sus brigadas en más de 4,500 kilómetros de vías, garantizando condiciones óptimas de tránsito.

Además, el Servicio Integrado de Asistencia Vial, operado por la COMIPOL, mantendrá más de 200 unidades desplegadas en puntos estratégicos, disponibles durante toda la jornada.

Los conductores podrán solicitar ayuda gratuita marcando el 511, número habilitado para atender emergencias y averías en carretera.

Entre las infraestructuras que impactarán el flujo vehicular en esta temporada destacan la Circunvalación de Baní, la Avenida Ecológica, la ampliación del Boulevard Turístico del Este y la mejora en la señalización de corredores turísticos en La Altagracia.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la prudencia al volante, respetar las señales de tránsito y conducir con responsabilidad para evitar incidentes durante el feriado.