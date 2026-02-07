“Pedophile Bowl”: proyección en Chicago mezcla Super Bowl y archivos Epstein y desata polémica

Internacionales

Chicago, Estados Unidos.- A pocos días de la celebración del Super Bowl, una proyección nocturna en un edificio del centro de Chicago vinculó el evento deportivo con el caso de Jeffrey Epstein, al exhibir imágenes de figuras públicas mencionadas en documentos judiciales y calificar la acción como el “Pedophile Bowl”.

El mensaje, acompañado de cifras sobre supuestas “menciones” en los archivos, se viralizó rápidamente en redes sociales y desató un intenso debate público.

La intervención coincidió con la semana de mayor visibilidad mediática del fútbol americano en Estados Unidos y fue interpretada por activistas como una protesta simbólica.

El objetivo, señalaron, sería exigir mayor transparencia en la divulgación de documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia, que incluyen millones de páginas relacionadas con la investigación del caso Epstein.

Mientras algunos sectores aplaudieron la iniciativa como una forma de mantener la atención en las víctimas y en la rendición de cuentas, otros advirtieron que aparecer mencionado en archivos o investigaciones no constituye, por sí mismo, evidencia de culpabilidad.

En ese sentido, subrayaron la importancia de analizar los documentos con contexto legal y rigor informativo.

