Pedro Martínez muestra inconformidad con los Medias Rojas de Boston

Los Medias Rojas de Boston no hicieron los movimientos necesarios a la fecha límite de cambios para mejorar el plantel y convertirlo en un equipo seriamente contendor al título de campeones mundiales.

Al ser cuestionado sobre la valoración del rumbo que tomará el equipo hacia el final de la actual temporada, Pedro Martínez fue categórico al decir que no tiene idea de lo que están pensando en las oficinas.

“No sé cuál es el camino que están tomando, para ser honesto”, dijo Martínez en su intervención de esta semana en la cobertura de la MLB en la cadena TBS, para la cual trabaja el dominicano.

Los Medias Rojas tienen una serie de problemas que resolver a lo interno y según el pensar de Martínez no hicieron nada al respecto, “Tienen un dolor de cabeza con Devers, tienen un dolor de cabeza con el pelotero más consistente que han tenido, en Xander Bogaerts; se desprendieron de Christian Vásquez, que tenía el problema de la línea central resuelta”, comentó.

Martínez está muy claro de cuáles son las necesidades que tienen los Medias Rojas para ser un equipo contendor, pero entiende que a lo interno la gerencia no está en esa misma página. “Me es difícil determinar cuál es la mentalidad del equipo, no sé qué tanto ellos saben sobre su salud, pero la misma no ha sido impactada por los jugadores de posición, al mismo nivel que ha pasado con el pitcheo, entiendo que el equipo necesita ayuda en el bullpen, así como en la rotación abridora”, argumentó.

El conjunto de Boston tiene marca de 54-55 y está en el sótano de la división este de la Liga Americana, pese a esa marca se mantienen en la pelea por uno de los tres puestos de Wild Card para la postemporada.

“Al momento no he visto que ellos hayan atendido la situación que tienen con respecto al futuro de sus jugadores, se me hace difícil entender que está pensando hacer Chaim Bloom para liderar el grupo, no tengo una idea, pero les puedo decir que las áreas donde ellos necesitan más ayuda no las están atendiendo, que es la salud del pitcheo”, reiteró Martínez.

El conjunto de Boston es el único en la división este de la Liga Americana con un diferencial de carreras en negativo (-22) y está a cuatro juegos completos de la tercera posición de comodín, que ocupan actualmente los Marineros de Seattle (58-51) y tienen delante a los Orioles de Baltimore (56-51), Guardianes de Cleveland (56-52), Medias Blancas de Chicago (54-53).

“Si ellos quieren llegar a algún lugar, tienen que jugar buena defensa y lograr que algunos de los jugadores que están lesionados estén totalmente saludables para poder aportar”, terminó diciendo el miembro del Salón de la Fama.

Martínez llegó a los Medias Rojas desde los Expos de Montreal por Carl Pavano y un jugador a ser nombrado más tarde (Tony Armas), el 18 de noviembre de 1997 y permaneció en la franquicia durante siete temporada, coronándose campeón de la Serie Mundial en la temporada del 2004, cuando se rompió «La Maldición del Bambino».

