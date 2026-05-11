Pellegrino-Sinner: David contra Goliat en octavos del Masters de Roma

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La cenicienta del Masters de Roma mide 1,85 metros y exhibe músculos relucientes: procedente de la fase previa, el italiano Andrea Pellegrino, 155º del mundo, se enfrentará el martes en octavos a su compatriota Jannik Sinner, rey del tenis mundial que colecciona títulos y récords a toda velocidad.

Hasta la semana pasada, Pellegrino nunca había alcanzado el cuadro principal de un Masters 1000, los torneos más importantes después de los del Grand Slam.

En la capital italiana acaba de encadenar tres victorias sonadas, con un poco de fortuna, como el abandono por lesión del francés Arthur Fils en segunda ronda, pero con mucha determinación y sangre fría, como sufrió Frances Tiafoe este lunes.

El estadounidense, 22º del mundo y cuartofinalista en Roland Garros en 2025, se rindió 7-6 (10/8) y 6-1 ante un rival cuyo habitat natural es el circuito Challenger, el segundo nivel mundial.

Pellegrino, de 29 años, no tiene verdaderas explicaciones para esta buena racha, salvo que intenta «dar el máximo».

«Es la única consigna que me he impuesto, incluso en los entrenamientos, algo que antes me costaba un poco más», reconoció quien dará un salto de 31 puestos en la clasificación de la ATP, hasta el 125º, la mejor posición de su carrera.

– «Paliza monumental» –

Salvo una sorpresa histórica, su cuento de hadas debería terminar el martes: su próximo rival no es otro que el mejor jugador del planeta y gran favorito del torneo, Sinner, que barrió al australiano Alexei Popyrin (60º) por 6-2 y 6-0 para firmar su 25ª victoria consecutiva.

«Jugar en el Campo Centrale delante de 10.000 personas contra el mejor jugador del mundo, que ha ganado los últimos cinco torneos que ha disputado, será una emoción increíble y espero poder disfrutarlo», declaró Pellegrino.

Los dos jugadores ya se han enfrentado, en 2019 en el circuito Futures, el tercer nivel mundial, en la final del torneo de Santa Margherita di Pula, en Italia, duelo ganado por Sinner, de 17 años, por 6-1 y 6-1.

«Me llevé una paliza monumental», rememoró Pellegrino. «Recuerdo pocas cosas, solo me acuerdo de haber perdido con contundencia».

Siempre muy diplomático, Sinner, por su parte, se mostró encantado de disputar «un derbi de Italia».

«Andrea ya no es el mismo jugador que en 2019, yo tampoco, espero un partido muy, muy difícil», advirtió.

Vencedor de los últimos cinco Masters 1000 del calendario (París en 2025; Indian Wells, Miami, Madrid y Montecarlo este año), el jugador nacido en el Alto Adigio, región germanoparlante del noreste de Italia, puede convertirse en el primer italiano en imponerse en el Foro Itálico, en el cuadro masculino, desde Adriano Panatta en 1976.

– Landaluce ante Medjedovic –

Cuesta imaginar que Sinner, que puede igualar la racha más larga de victorias en Masters 1000 de Novak Djokovic (31 en 2011), vaya a dejarse sorprender.

Pero el Foro Itálico es propicio este año a las grandes historias.

En el cuadro principal con estatus de lucky loser (había caído en segunda ronda de la qualy ante Pellegrino), el español Martín Landaluce (94º) alcanzó los octavos de final al derrotar al italiano Mattia Belluci (80º) por 6-4 y 6-3.

Landaluce, de 20 años, intentará conseguir su plaza en cuartos ante otro invitado sorpresa, el serbio Hamad Medjedovic (88º), que hizo claudicar al argentino Mariano Navone (44º) por 4-6, 6-3 y 6-4.

En el torneo femenino, tras las eliminaciones de la número uno mundial, Aryna Sabalenka, y de la defensora del título, Jasmine Paolini, se respetó la lógica en los octavos.

Aunque la cuarta jugadora del ránking, la estadounidense Coco Gauff, finalista el año pasado en Roma y coronada tres semanas después en Roland Garros, sufrió para vencer a su compatriota Iva Joric (17ª), de 18 años, que dispuso de una bola de partido antes de inclinarse por 5-7, 7-5, 6-2.

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