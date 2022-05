Peña Guaba detalla los 10 puntos de autodestrucción que transita Gobierno PRM

El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, dio a conocer, a su entender, 10 puntos de autodestrucción que transita el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que preside el presidente Luis Abinader.

A través de su más reciente artículo titulado “El Alzheimer político”, publicado en El Pregonero (www.elpregonerord.com), Peña Guaba hace una series de reflexiones sobre el PRM y que lo hace recordar a lo que han perdido la memoria y que los del Gobierno del Cambio transitan a su autodestrucción y pasamos a explicar el por qué:

1. Se olvidaron de la dirigencia media y de las bases de su propio partido, herederos históricos del glorioso PRD, y del legado del gigante José Francisco Peña Gómez, 18 años de abajismo, ya tienen la mayoría de sus miembros, porque no han sido retribuidos por su esfuerzo y lealtad;

2. Se olvidaron de la arrogancia y la petulancia de los funcionarios anteriores, que les hizo desconectarse de su propia base de apoyo, y hoy se repite la historia con los actuales;

3. El pueblo voto por hartazgo, y con la fe puesta que estos lo harían mejor, pero por razones internas y por la megacrisis, el costo de la vida se ha vuelto la peor pandemia que amenaza los estómagos de las mayorías populares, y con alta inflación no se ganan elecciones;

4. Competir con las grandes obras realizadas por los gobiernos del PLD, harán insignificantes los logros realizados por el Gobierno del Cambio frente al electorado del 24, solo hay que recordar que el reformismo nos sacó del poder en el 1986, con un solo slogan de campaña “esto lo hizo Balaguer”;

5. Las ayudas de los programas sociales fidelizan votos a los gobiernos, pero en este caso, producto de la pérdida del valor del peso, la asignación de la misma solo alcanza para mal comer una familia de escasos recursos apenas dos días, por lo que les auguro que de mantenerse esa cantidad asignada, no podrán contar tampoco este gobierno con esos votos;

6. Insistir en quitarle el derecho a votar a su militancia es una de las más erráticas decisiones, porque en medio del desconsuelo interno, por no sentirse, su dirigencia tomada en cuenta, también cortarle las alas al nuevo liderazgo, les traerá funestos resultados, cuando lo que debieron fue auspiciar planchas de unidad que fueran refrendadas por las bases;

7. Insistir en una reforma constitucional de por sí extemporánea, convertirá ese proyecto en el waterloo del gobierno, porque de persistir en ese interés, toda la sociedad saldrá a las calles para evitar que se toque la Carta Magna, y esto afectará sensiblemente la credibilidad de la figura presidencial;

8. El festival de préstamos tendrá desde ahora una verdadera oposición ciudadana, que no percibe de manera concreta en obras tangibles y en su bienestar, en donde se está invirtiendo esos recursos y será este el principal tema de campaña, porque acusarán al oficialismo de haber hipotecado al país, sin obras importantes que presentar;

9. La persecución a la corrupción está demostrando que los grandes beneficiarios de la misma no son los auténticos cuadros políticos, más bien son empresarios, lobistas, militares y hasta familiares oportunistas de exfuncionarios, y por ende no podrán mostrar a la sociedad a los políticos como poseedores de las grandes fortunas de dicha corrupción, y es por ello que esto no le rentará apoyo electoral al oficialismo;

10. Hay un convencimiento de que aunque el presidente Abinader es cercano a los problemas de la gente, su gestión está comprometida con los intereses de los ricos, y eso está afectando el posicionamiento ideológico del perremeísmo gobernante, y esto definitivamente los alejará de su masa votante.

Fuente: El Pregonero