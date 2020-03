Peña Guaba pide posponer elecciones de mayo por Covid-19

El presidente del partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, indicó que trabaja en una propuesta para que se pospongas las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 17 de mayo.

Esto tras argumentar que cientos de personas se abstuvieron de votar en las pasadas elecciones municipales por la situación que ha provocado el corornavirus en el país.

Texto integro, a continuación:

Razones de la Posposición de las elecciones de mayo

En el documento que presentamos a continuación, citamos puntualmente las razones que debemos ponderar a la hora de plantearnos una posposición de las elecciones congresuales y presidenciales de mayo.

1. Logística organizacional: La logística de organizar unas elecciones nacionales necesita de la utilización de una gran cantidad de personal y del trabajo diario de las 158 juntas municipales. Es obvio entender que eso no se podría realizar tanto por la cuarentena como por el miedo al contagio entre tantos empleados y colaboradores.

2. Capacitación de personal: Para realizar las mismas se necesita capacitar o instruir a miles de persona que serán los miembros que integran los funcionarios y personal de las mesas y los partidos, organizaciones y movimientos políticos deben preparar a los delegados y suplentes que los representarían en dichos colegios electorales

3. Ampliación del período de cuarentena: Aunque la cuarentena terminaría en su primera fase el sábado 4 de Abril, tenemos que la semana santa inicia el domingo 5 de abril, lo que obligaría al Gobierno a plantearse la extensión de dicha cuarentena hasta por lo menos hasta el lunes 13 de abril (ya aplica para las escuelas y colegios), para evitar que la movilización masiva de nuestra población en el asueto no implique un nuevo foco de infección del Covid-19.

4. Campaña electoral: La manera de hacer campaña en nuestro país es presencial, ya que la búsqueda del voto es un trabajo operativo de convencimiento y confirmación y la sola publicidad no compromete a los electores. En sentido práctico, es una combinación de cercanía organizativa y posicionamiento mercadológico.

5. Captación de votos por parte de los candidatos: Los candidatos deben salir a la calle a buscar sus votos. El 90% de las candidaturas congresuales son plurinominales y en el caso de los diputados son preferenciales. Esto nos plantea la no existencia, en la mayoría de los casos, de un voto partidario. Muy por el contrario, el voto preferencial es un voto personal cuyos candidatos deben captar básicamente construyendo una relación directa candidato-elector, acción imposible de realizar en el plazo de tiempo que quedaría para hacer campaña.

6. El costo y financiación de campaña: El costo de campaña realizada solo a través de los mecanismos tradicionales de publicidad y propaganda son altamente costosos (vallas, spots de TV, jingles radiales, redes sociales, etcétera) lo que eleva los costos para los candidatos sobre todos los que no tienen recursos, esto sería inequitativo para los de oposición. A esto le agregamos el poco tiempo que tienen para recaudar fondos que les permita financiar sus actividades de campaña.

7. Reuniones presenciales: Para realizar unas elecciones se tienen que realizar múltiples reuniones de la JCE, con los representantes de los Partidos, cosa impensable pedírselo a ellos mismos, acogiéndonos a la cantidad de personas que deben reunirse en un espacio cerrado y que se mantenga el espacio de distanciamiento social para no permitir un posible contagio del covid-19.

8. Exponer a los ciudadanos en las filas de los colegios: Exponer a millones de ciudadanos, en un día de elecciones, a infectarse en las filas de los colegios electorales y en el contacto con el personal responsable de los partidos en los recintos electorales en mayo, sería un acto de irresponsabilidad absoluta de la clase Política y de los miembros de la JCE.

9. Vector de contagio: Aunque no podemos establecer todavía las secuelas dejadas de las pasadas elecciones municipales del 15 de marzo, está por comprobarse si el vector de infección principal de la población fueron las mismas. Viendo el nivel creciente de contagios en candidatos electos, funcionarios y políticos todo parece indicar que esta razón es válida.

10. Pandemia Mundial: Estamos ante la pandemia de un virus, con gran facilidad de contagio, que todavía las grandes potencias mundiales no han logrado, con certeza, buscar un tratamiento seguro para los afectados y se está en fase de investigación y pruebas una posible vacuna para la prevención de la misma en la Población. Estamos ante una carrera mundial para salvar vidas humanas, esperamos que el pico de infestacion no sobrepase al mes de abril y que las medidas que se estén tomando den realmente resultado. Nosotros, los políticos, tenemos familias, amigos, compañeros y no queremos perderlos. Nuestro primer deber es con nuestro pueblo. Sería la peor insensatez insistir en lo imposible. Proponemos la suspensión de las elecciones de mayo y crear una comisión de los Partidos, la JCE y el Gobierno que nos permita llegar a soluciones de consenso, basadas en todas las informaciones técnico-científicas adecuadas, que nos permitan tomar la mejor decisión posible en cuanto a la fecha real en que se pueda realizar las elecciones, tratando siempre que se cumpla con el mandato Constitucional de traspaso de mando el próximo 16 de agosto. Hago mío hoy, el slogan de campaña de mi Padre, PRIMERO LA GENTE.