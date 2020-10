Pepca citará “a quien entienda del PLD”, si se comprueban irregularidades en manejo de fondos

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, advirtió este jueves que si en las auditorías de la Cámara de Cuentas se encuentran indicios de manejos irregulares del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), citarán a quien haya que citar, lo que incluye al exmandatario Leonel Fernández, quien presidía la organización en el periodo bajo investigación.

“Hay algo que debe estar claro. El presidente de la Cámara de Cuentas se acerca a nosotros por una negativa del PLD a que se practiquen las auditorías de lugar, no puede hacer otra cosa el Ministerio Público que, como se trata de una entidad y hay continuidad jurídica, citar a la persona que representa a esa entidad, no puede citar en este momento a otra persona que no represente esa entidad”, explicó el procurador adjunto.

Sin embargo aclaró lo siguiente: “Ahora bien, cuando se haga la auditoria, si en esa auditoría apareciere algún indicio de manejo irregular, entonces el Ministerio Público citará a quien entienda ha hecho el manejo irregular, pero en este momento, solo podemos citar a los representantes de la entidad”.

Camacho respondió de este modo a los periodistas que se encontraban en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras ser preguntado acerca de si, además de Temístocles Montas y otros miembros del PLD, investigarían al expresidente, ya que las contribuciones de la Junta Central Electoral (JCE) que están siendo investigadas, se realizaron entre 2012 y 2016 cuando Fernández era el presidente del Partido.

Los que ya comparecieron