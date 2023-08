Peralta dice abogados PRM están listos para defender, en TSA, rechazo a precandidatura Pilarte

Send an email

El encargado de asuntos legales del Partido Revolucionario Moderno, Antoliano Peralta Romero, informó que un equipo de abogados está listo hoy para defender por ante el Tribunal Superior Electoral, la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) que rechazó la precandidatura a diputada de Rosa Amalia Pilarte, por la Circunscripción 1 de la provincia La Vega.

El también consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que el PRM estará representado por un equipo legal, citando los nombres de Edison Joel Santos y Gustavo de los Santos.

En la mañana de este lunes, el Tribunal Superior Electoral conocerá el recurso constitucional de amparo y nulidad de la Resolución No. 049-2023, mediante la cual, la CNEI del PRM rechazó la precandidatura a diputada de Pilarte López, por la Circunscripción 1 de la provincia La Vega.

Peralta Romero defendió el criterio de la CNEI del PRM de actuar con prudencia ante “los compañeros que están en una situación judicial determinada, se abstengan de participar en el proceso interno”.

No obstante, Peralta Romero reconoció el derecho que le corresponde a Pilarte López a defenderse.

“Están abiertas las vías de los recursos y cuando haya una sentencia definitiva, el PRM la acogerá, por ser sentencia de un tribunal y porque es su vocación del cumplimiento de la institucionalidad y las disposiciones legales”, afirmó en declaraciones a N Digital.

Dejó claramente establecido que el PRM se reservó el derecho de no aceptar su precandidatura, aunque eso no implica, bajo ningún concepto, un prejuicio sobre su culpabilidad o no.

El pasado tres de agosto, la CNEI del partido oficial rechazó la precandidatura a diputada de Pilarte López, luego de que el Ministerio Público formalizara acusación por ante la Suprema Corte de Justicia, por cargos de lavado de activos.

El Expediente TSE-05-0007-2023, relativo al recurso incoado por la congresista oficialista, es el segundo en el rol de audiencia del TSE.

“Se conocerá Recurso Constitucional de Amparo y Nulidad de la Resolución No. 049-2023, de fecha 3 de agosto de 2023, de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, indica el TSE.

Para el rechazo de su precandidatura, la CNEI del PRM “tomó conocimiento de la instancia elevada por Pedro Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto en representación de la Procuradora General de la República, dirigida al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual presenta acusación, solicitud de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción contra la señora Rosa Amalia Pilrte López, por lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

Pilarte López fue escogida en las elecciones del 2020 en el cuadro 4 de boleta electoral, en alianza entre el Partido Dominicanos por El Cambio y el PRM, en la Circunscripción 1 de La Vega.

Fue inscrita de manera administrativa, pues esa candidatura correspondía al dirigente de DxC, Máximo Plutarco Castillo, quien fue despojado de la candidatura el última día de la inscripción por ante la Junta Central Electoral para las elecciones del 2020 y cedida a Pilarte López.

DxC nunca asumió su curul, ganada con más de 15 mil votos y la segunda más votada de su circunscripción, tras el escándalo de lavado de activos con recursos provenientes del narcotráfico y que el Ministerio Público señala como miembro activa de la red que lidera su esposo, Micky López.

Ella está en espera de que en los próximos días, el juez de la SCJ, Napoleón Estévez, fije audiencia de apertura de juicio y conocimiento de medida de coerción.

El Ministerio Público pide 100 millones de pesos en efectivo, como coerción.

Pilarte está acusada, por el Ministerio Público, de mover más de cuatro billones de pesos en el sistema financiero nacional.

Fuente: N Digital