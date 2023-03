Periodista Elvin Castillo dice presidente de la ADP incumple acuerdo por difamación

“El lío que tuve yo con el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, él cree que yo he dejado eso así, yo lo sometí ante el PGR porque me difamo. Fuimos a las audiencias de conciliación porque después desde que sus abogados le explicaron que había metido los dos pies en solo zapato andaba bajitico y le dije que no me interesa que me dé ni un centavo, pero tiene que hacer unos tuits desagraviándome por las mismas redes que usted me difamó, explicó Castillo.