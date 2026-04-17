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Persecución militar termina en accidente en estación de combustible en Santiago Rodríguez

El incidente comenzó tras un seguimiento militar en el puesto de chequeo de El Guanal, Sabaneta

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Santiago Rodríguez. -Una persecución militar culminó en un accidente la mañana de este viernes, cuando una yipeta perdió el control e impactó contra el área de una estación de combustibles en el municipio de Sabaneta.

 

El hecho se produjo luego de que miembros militares iniciaran el seguimiento del vehículo en el puesto de chequeo de El Guanal, ubicado en el tramo carretero SabanetaVilla Los Almácigos.

  • De acuerdo con los informes preliminares, tras el impacto, el conductor y otro ocupante emprendieron la huida a pie, dejando abandonada en el interior del vehículo a una joven de nacionalidad haitiana, presuntamente en condición migratoria irregular.

Bajo custodia militar

El accidente ocurrió en una estación de combustible situada en el barrio Cambelén. Tanto la joven como la yipeta quedaron bajo custodia de las autoridades militares.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el paradero de los individuos que escaparon ni sobre el estado de salud de la mujer.

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