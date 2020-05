Persistencia y disciplina son claves de Elvis Contreras

–La longevidad ha sido el ‘pan con mantequilla’ o carta de presentación en cuanto al desarrollo del talento, para el estelar voleibolista dominicano Elvis Contreras (Peco), famoso por su casi eterna permanencia en la selección nacional de mayores, y además ser un destacado jugador refuerzo en ligas internacionales.

¿Cómo ha logrado Peco mantenerse como jugador de voleibol profesional internacional de importancia a los 40 años de edad?

“He sido bien persistente y bastante disciplinado con mi cuerpo, alimentación y en todo lo que tiene que ver con mi vida”, asegura el perenne atacante nativo de Tamayo, quien llegó a la selección nacional en 1998.

Aunque Elvis insiste en que su retiro del sexteto tricolor en 2018 durante el Mundial de Italia fue definitivo y que no piensa regresar, el jugador reveló a El Día que “en lo que tiene que ver con mi status como jugador internacional de ligas, lo intentaré nuevamente el año que viene, ya que aún siento que puedo aportar mucho en la cancha”.

Contrato vigente

Contreras reveló que aún tiene contrato internacional vigente con el equipo Kazma de la Liga Premier de Kwait en la cual lleva participando 6 años en calidad de refuerzo, y asegura que no solo piensa terminar el torneo de este año, sino que “trataré de volver en 2021”.

“La crisis por la pandemia del Covid-19 provocó la paralización del torneo 2020 que estaba en la fase semifinal, y según me informaron, pretenden dar continuación a finales de julio”, afirma el jugador criollo.

Cuarentena

En cuanto a la cuarentena por el coronavirus, Peco asegura que le ha sido un poco difícil adaptarse a estar todo el tiempo en la casa, ya que está acostumbrado a la rutina de entrenar duro en el gimnasio y a prepararse.

“Sin embargo, reconozco que de este confinamiento obligatorio he sacado algo bastante positivo y significativo para mi, como es compensar el alejamiento al que por años he sometido a mi familia debido a mis obligaciones. “Ahora disfruto todo el tiempo de mis tres hijos, y eso es sumamente valioso para mí”, enfatizó Elvis.

Fututo

— Inversiones

Elvis Contreras revela que no “he votado lo que me he ganado con mi esfuerzo y dedicación de atleta”. “He hecho inversiones, tengo un gimnasio en mi pueblo (Tamayo), me va bien, no me puedo quejar, expresa Peco.

Fuente: El Día