Pese a sondeos adversos, Trump es la opción de los apostadores

“Asustador”

Desde el 23 agosto, víspera de la convención republicana que proclamó a Trump, la casa británica de juego Betfair ha tomado 10 millones de libras (23,3 millones de dólares) en apuestas por la carrera hacia la Casa Blanca.

Esa cantidad eleva el total apostado a 72 millones de libras contra 33 millones a la misma altura de la campaña de 2016.

Betfair dice que espera superar el récord de 199 millones de libras apostadas en 2017, la mitad de las cuales se realizaron tras el cierre de los colegios electorales, dijo el vocero Darren Hughes.

Sin embargo Price cree que ha disminuido un poco el interés por ese tipo de apuestas.

“Trump es menos loco estrafalario y divertido” y su comportamiento es “simplemente asustador”, afirma Price.

Matthew Collins, un australiano de 29 años, realizó 21 apuestas separadas antes de la convención republicana y casi todas por Trump. No solo apostó por Trump como ganador de la elección, sino también como vencedor en diversos estados.

En total jugó unos 20.000 dólares australianos (14.470 dólares estadounidenses), una suma que consiguió al ganar la apuesta de que Biden elegiría como compañera de fórmula a Kamala Harris.

Collins, que se define como de izquierdas, cree que Trump ganó impulso desde la convención de su partido el mes pasado que se realizó una semana después de la de los demócratas.

“A los republicanos parece gustarles Estados Unidos. No odian a su propio país. No observé eso en la convención demócrata, de manera que creo que su mensaje no es persuasivo”, dice Collins.